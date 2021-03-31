Pakdemirli: "Baraj doluluk oranı Ankara'da yüzde 12, İstanbul'da yüzde 72, İzmir'de de yüzde 76 civarında."
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Pakdemirli: "Baraj doluluk oranı Ankara'da yüzde 12, İstanbul'da yüzde 72, İzmir'de de yüzde 76 civarında."

Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Ekonomi
Pakdemirli: 'Baraj doluluk oranı Ankara'da yüzde 12, İstanbul'da yüzde 72, İzmir'de de yüzde 76 civarında.'

Pakdemirli: "Baraj doluluk oranı Ankara'da yüzde 12, İstanbul'da yüzde 72, İzmir'de de yüzde 76 civarında.

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Pakdemirli: "Baraj doluluk oranı Ankara'da yüzde 12, İstanbul'da yüzde 72, İzmir'de de yüzde 76 civarında."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

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