Pakdemirli: "Baraj doluluk oranı Ankara'da yüzde 12, İstanbul'da yüzde 72, İzmir'de de yüzde 76 civarında."
Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Ekonomi
Pakdemirli: "Baraj doluluk oranı Ankara'da yüzde 12, İstanbul'da yüzde 72, İzmir'de de yüzde 76 civarında.
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Pakdemirli: "Baraj doluluk oranı Ankara'da yüzde 12, İstanbul'da yüzde 72, İzmir'de de yüzde 76 civarında."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık