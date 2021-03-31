Pakdemirli: "Baraj doluluk oranı Ankara'da yüzde 12, İstanbul'da yüzde 72, İzmir'de de yüzde 76 civarında."

Pakdemirli: "Baraj doluluk oranı Ankara'da yüzde 12, İstanbul'da yüzde 72, İzmir'de de yüzde 76 civarında.

Pakdemirli: "Baraj doluluk oranı Ankara'da yüzde 12, İstanbul'da yüzde 72, İzmir'de de yüzde 76 civarında."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık