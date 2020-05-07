Pakdemirli: "(Atıl tarım arazileri) Bu arazilerin 2 milyon hektar alanı üretime kazandırılabilecek...

İl tarım müdürleri koordinasyon toplantısı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin video konferans yöntemiyle il tarım müdürlerine hitap etmesi ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, video konferans yöntemiyle düzenlenen il tarım müdürleri koordinasyon toplantısına katıldı.

İl tarım müdürleri koordinasyon toplantısı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin video konferans yöntemiyle il tarım müdürlerine hitap etmesi ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, video konferans yöntemiyle düzenlenen il tarım müdürleri koordinasyon toplantısına katıldı. (3)

"23,2 milyon hektar tarım arazisi olan ülkemizde, yaklaşık 3 milyon hektar atıl tarım arazisi bulunmakta olup, bu arazilerin 2 milyon hektar alanı üretime kazandırılabilecek durumda. İlçelerimizdeki atıl tarım arazilerinin belirlenmesi, belirlenen bu arazilerin üretim yapmak isteyenlere kiralanması için çalışma yapmanızı istiyorum."

"İzinsiz yapılan hobi bahçeleri tarımsal üretimi olumsuz etkiliyor"

Kaynak: AA