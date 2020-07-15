Pakdemirli, arazözün devrilmesi sonucu yaralanan Orman Bölge Müdürlüğü personellerini ziyaret etti Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin hastane ziyareti Bakan Pakdemirli'nin yaralılarla görüşmesi İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Tire ilçesinde, makilik yangınına müdahale etmek üzere yola çıkan arazözün devrilmesi sonucu yaralanan Orman Bölge Müdürlüğü...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin hastane ziyareti Bakan Pakdemirli'nin yaralılarla görüşmesi İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Tire ilçesinde, makilik yangınına müdahale etmek üzere yola çıkan arazözün devrilmesi sonucu yaralanan Orman Bölge Müdürlüğü personellerini ziyaret etti. Kaynak: AA