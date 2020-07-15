Pakdemirli, arazözün devrilmesi sonucu yaralanan Orman Bölge Müdürlüğü personellerini ziyaret etti
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin hastane ziyareti Bakan Pakdemirli'nin yaralılarla görüşmesi İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Tire ilçesinde, makilik yangınına müdahale etmek üzere yola çıkan arazözün devrilmesi sonucu yaralanan Orman Bölge Müdürlüğü...
15.07.2020 14:40 | Son Güncelleme: 15.07.2020 15:00
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin hastane ziyareti
Bakan Pakdemirli'nin yaralılarla görüşmesi İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Tire ilçesinde, makilik yangınına müdahale etmek üzere yola çıkan arazözün devrilmesi sonucu yaralanan Orman Bölge Müdürlüğü personellerini ziyaret etti.
Kaynak: AA