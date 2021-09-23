Pakdemirli, Ankara Üniversitesi ile iş birliği protokollerinin imza töreninde konuştu Açıklaması

ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ankara'da yaşayan ve polen alerjisi olanların, aldıkları uyarılar sayesinde artık bu süreci sorunsuz şekilde atlatacaklarını söyledi.

Bakanlık ile Ankara Üniversitesi arasında, "akademik ve Ar-Ge" ile "atmosferik alerjik polen gözlem, tahmin ve uyarılar" konularında iş birliği protokolleri imzalandı.

Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen imza törenindeki konuşmasında, ülkenin en köklü ve ilk ziraat fakültesini bünyesinde barındıran Ankara Üniversitesiyle iş birliği yapmanın önemine dikkati çekerek, meteoroloji olaylarının tüm dünyada takip edildiğini ve bu olayların birçok alanı yakından ilgilendirdiğini dile getirdi.

15 günlük hava tahminleri yayınlanacak

Hava tahmini için harcanan 1 liranın, başta tarım olmak üzere birçok sektörde 15 lira kazanca denk geldiğini belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Bugün hava tahmin tutarlılığımız yüzde 90'ların üzerine ulaştıysa, ilgili tüm sektörler meteorolojiyle ilgili anlık ve kaliteli verilere ulaşabiliyorsa, bunun arkasında meteorolojiye verdiğimiz önem ve yaptığımız çalışmalar vardır. Buradan gururla söylüyorum, artık meteorolojide şampiyonlar ligindeyiz. Hava tahmin tutarlılığında ilk 10 ülke içindeyiz. 7/24 hizmet veren Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz yakın zamanda 15 günlük hava tahminlerini de yayınlamaya başlayacak."

"Meteoroloji Genel Müdürlüğümüze 100 yeni personel alımı yapılacak"

Ülkede yetiştirilen ve stratejik öneme sahip ürünlerin, rekolte tahmininin yapılmasıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini anlatan Pakdemirli, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yıl gerçekleştirdiğimiz Türk Dünyası Çevrimiçi Meteoroloji Forumu'nda, Türk dünyası ile 'Meteoroloji Birliği' kurulmasına yönelik çalışmalarımızı başlattık. Meteorolojide, gelişen teknolojimizin yanında insan kaynağımızın güçlendirilmesine de önem veriyoruz. Bu program vesilesiyle, Meteoroloji Genel Müdürlüğümüze 100 yeni personel alımı yapılacağını ve ÖSYM ile çalışmaların başlatıldığını müjdesini veriyorum."

Pakdemirli, tıbbi meteoroloji çalışmaları kapsamında sunulan polen gözlem ve tahminleri hizmetlerine de değinerek, polenlerin her 10 kişiden birinde sağlık sorunlarına neden olduğunu söyledi.

Polenlere ilişkin uyarının, hem hastaların sağlığı hem de toplumun sosyal ve ekonomik gelişimi açısından önemine işaret eden Pakdemirli, Ankara Üniversitesi ile yaptıkları iş birliği kapsamında ilki İzmir'de kurulan polen ölçüm cihazının ikincisinin Ankara Meteoroloji Genel Müdürlüğü yerleşkesinde yer aldığını dile getirdi.

Pakdemirli, Ankara Üniversitesine sunulacak meteorolojik tahminlerle, Üniversite tarafından da üretilecek polen tahmin ve uyarılarına katkı sağlanacağını belirterek, "Polenlere karşı günlük ve saatlik uyarılarımızı yapacağız. Artık, başkentimiz Ankara'da yaşayan ve polen alerjisi olan vatandaşlarımız, aldıkları uyarılar sayesinde bu süreci inşallah sorunsuz şekilde atlatacaklardır." dedi.

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ile Ankara Üniversitesi arasında imzalanan akademik ve Ar-Ge inovasyon alanındaki iş birliği protokolü hakkında da konuşan Bakan Pakdemirli, Türkiye'nin, yer aldığı coğrafyanın en büyük ve en güçlü tarımsal Ar-Ge altyapısına sahip ülkesi olduğunu söyledi.

Pakdemirli, Bakanlık olarak, tarımsal Ar-Ge çalışmaları kapsamında 48 araştırma enstitüsü, 200 bin dekar arazi, 300 laboratuvar, 2 binden fazlası akademik seviyede olmak üzere toplam 7 bin personelle hem ülkeye hem de içinde bulunulan coğrafyaya hizmet verdiklerini ifade etti.

Antibiyotik direnci yönetiminde kimyasal ilaçlar yerine bakteriyofaj kullanılacak

Tarımın geleceğinin, tüm tarafların birlikte çalışması ve sorunları bilimsel yöntemlerle çözmesiyle daha aydınlık olacağını anlatan Pakdemirli, TAGEM'in çalışmalarına ilişkin ise şunları kaydetti:

"TAGEM'in yürütücüsü olduğu 750'den fazla projede öğretim üyeleri, danışman/araştırmacı olarak yer alıyor. Ayrıca, 120 üniversiteyle tarımsal Ar-Ge konusunda iş birliği yapıyoruz. Bakanlığımızın uluslararası projelerinin yüzde 70'den fazlası da yine TAGEM ve enstitülerinde yürütülmektedir. Ankara Üniversitemizle yürüttüğümüz birçok çalışmaya ilave olarak, tüm dünyada ve ülkemizde de büyük bir sorun olan antibiyotik direncini yönetmek için bitki sağlığı ve hayvan sağlığında kimyasal ilaçların yerine, bakteriyofaj yani faydalı mikroorganizmaların kullanımı için birlikte çalışacağımızı da özellikle belirtmek istiyorum."

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar da Ar-Ge ve inovatif düşüncenin önemine dikkati çekerek, protokollerin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Protokollere taraflar adına imzaları Ünüvar, Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun ve TAGEM Genel Müdürü Nevzat Birişik attı.