Pakdemirli: "Alo 174'ün yanında bir servis daha açalım dedik, bunun da adı WhatsApp servisi. 174'e...
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Bekir Pakdemirli, AK Parti, Bergama, Güncel

Pakdemirli: "Alo 174'ün yanında bir servis daha açalım dedik, bunun da adı WhatsApp servisi. 174'e...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bergama AK Parti İlçe Başkanlığın'da düzenlenen kongrede konuştu.

08.03.2020 18:09 | Son Güncelleme: 08.03.2020 18:13
Pakdemirli:

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması

İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bergama AK Parti İlçe Başkanlığın'da düzenlenen kongrede konuştu. (4)

Pakdemirli: 'Alo 174'ün yanında bir servis daha açalım dedik, bunun da adı WhatsApp servisi. 174'e...

Kaynak: AA

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Pakdemirli: "Alo 174'ün yanında bir servis daha açalım dedik, bunun da adı WhatsApp servisi. 174'e...

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