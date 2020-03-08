Pakdemirli: "Alo 174'ün yanında bir servis daha açalım dedik, bunun da adı WhatsApp servisi. 174'e... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bergama AK Parti İlçe Başkanlığın'da düzenlenen kongrede konuştu.