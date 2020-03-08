Pakdemirli: "Aliağa'da 40 milyon kilogram domates üretip 1200 kişiye iş imkanı sağlayacağız" Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye ile Rusya arasında varılan mutabakata ilişkin, "Bir neticeye ulaştık. En büyük dileğimiz bölgenin sakinleşmesi. Aslında tüm Batılı ülkelerin de işine yarayacak bir iş yaptık.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye ile Rusya arasında varılan mutabakata ilişkin, "Bir neticeye ulaştık. En büyük dileğimiz bölgenin sakinleşmesi. Aslında tüm Batılı ülkelerin de işine yarayacak bir iş yaptık. Üç sene önceye kadar Avrupa'da Paris'ten Londra'ya kadar DEAŞ terör örgütü eylem yapıyordu. Biz bölgeye girdik ve bölge rahatladı." dedi.

Pakdemirli, İzmir'in Aliağa ilçesindeki Tüpraş Halk Eğitim Merkezi'nde, AK Parti Aliağa ilçe teşkilatının 7. Olağan Kongresi'ne katıldı.

Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan genel kurul toplantısında konuşan Pakdemirli, İdlib şehitlerine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, gazilere acil şifalar diledi.

Pakdemirli, Türkiye ile Rusya arasında Moskova'da imzalanan mutabakata ilişkin "Bir neticeye ulaştık. En büyük dileğimiz bölgenin sakinleşmesi. Aslında tüm Batılı ülkelerin de işine yarayacak bir iş yaptık. Üç sene önceye kadar Avrupa'da Paris'ten Londra'ya kadar DEAŞ terör örgütü eylem yapıyordu. Biz bölgeye girdik ve bölge rahatladı. Türkiye bölgede kurulmak istenen terör koridoruna müsaade etmemektedir. Bu yüzden oradayız." diye konuştu.

"Genel bir memnuniyet çizgisi yakaladık"

Göreve geldikten sonra sürekli sahada üreticilerle beraber olduğunu anlatan Pakdemirli, hiçbir tarım ürününde neredeyse bir problem bırakmadıklarını ve 1,5 yılda büyük mesafe aldıklarını dile getirdi.

Genel bir memnuniyet çizgisini yakaladıklarını vurgulayan Pakdemirli, şöyle devam etti:

"2019 yılında tarihe geçecek güzel işler yaptık. 81 ili dolaştım. Bizim sektörün dertleri hiçbir zaman bitmez ama biz sizin dertlerinizle her zaman dertleniyoruz. 'Geleceğe Nefes' adında bir proje yaptık. 1 milyon 400 bin insanın aynı gün sahada 14 milyona yakın ağacı 4 saatte diktik. Guinness Rekorlar Kitabı'nda girdik. Bu sene kırılması güç olan rekoru daha büyük bir rekorla taçlandırma kararı aldık. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan her vatandaş için 83 milyon ağaç dikme kararı aldık. 2018 yılında 215 milyar lira olan Tarımsal Gayrisafi Milli Hasıla'mızı 2019 yılında 287 milyar liraya çıkardık. Bu rakamı büyütmeye devam edeceğiz. Siz yeter ki ekmeye devam edin."

Bakan Pakdemirli, Aliağa'da jeotermal tarıma dayalı ihtisas sera organize sanayi bölgesi kurulması için talimat verdiğini, bir yılda ilçede 40 milyon kilogram domates üretip 1200 kişiye iş imkanı sağlayacaklarını kaydetti.

Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Bekir Pakdemirli, salondaki iki çocuk annesi Songül Alkış'ı çocuklarıyla sahneye davet ederek çiçek verdi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın önemli bir başarıya imza atarak MHP'li Serkan Acar'ın yeniden Aliağa Belediye Başkanı olmasını sağladığını ifade etti.

Konuşmaların ardından Bakan Pakdemirli, partinin eski ilçe başkanlarına teşekkür plaketi vererek onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kongreye, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, İzmir Milletvekili Necip Nasır, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ve çok sayıda partili katıldı.

Kaynak: AA