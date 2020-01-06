Pakdemirli: " 'Akdeniz Yangınlarla Mücadele Birliği'ni bir an evvel hayata geçirmemiz lazım"
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açılış töreninde konuşması Dua edilmesi Açılış kurdelesinin kesilmesi ANTALYA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü eğitim tesisi açılışı ve cami temel atma törenine katıldı.
06.01.2020 13:45 | Son Güncelleme: 06.01.2020 13:51
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açılış töreninde konuşması
Dua edilmesi
Açılış kurdelesinin kesilmesi ANTALYA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü eğitim tesisi açılışı ve cami temel atma törenine katıldı. (2)
Kaynak: AA