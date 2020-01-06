Pakdemirli: " 'Akdeniz Yangınlarla Mücadele Birliği'ni bir an evvel hayata geçirmemiz lazım"
Haberler » Güncel » Pakdemirli: " 'Akdeniz Yangınlarla Mücadele Birliği'ni bir an evvel hayata geçirmemiz lazım" - Haber

Pakdemirli: " 'Akdeniz Yangınlarla Mücadele Birliği'ni bir an evvel hayata geçirmemiz lazım"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açılış töreninde konuşması Dua edilmesi Açılış kurdelesinin kesilmesi ANTALYA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü eğitim tesisi açılışı ve cami temel atma törenine katıldı.

06.01.2020 13:45 | Son Güncelleme: 06.01.2020 13:51

Tarım ve Orman Bakanı 'nin açılış töreninde konuşması

Dua edilmesi

Açılış kurdelesinin kesilmesi - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü eğitim tesisi açılışı ve cami temel atma törenine katıldı. (2)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Pakdemirli: " 'Akdeniz Yangınlarla Mücadele Birliği'ni bir an evvel hayata geçirmemiz lazım"
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler