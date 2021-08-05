Pakdemirli: "Akdeniz Orman Yangınları Mücadele Birliği'nin kurulmasının vakti gelmiştir"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamaları MUĞLA( AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris'teki AFAD Koordinasyon Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamaları MUĞLA( AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris'teki AFAD Koordinasyon Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. (2)

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Geleceğe Nefes Kampanyasıyla 252 milyon fidanı, her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı için üçer fidanı yıl bitmeden mutlaka dikeceğiz"

Bakan Pakdemirli, Akdeniz Orman Yangınları Mücadele Birliği'nin kurulmasının vaktinin geldiğini, Akdeniz iklim kuşağındaki ülkelerle konuyu paylaşacaklarını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Ülkü