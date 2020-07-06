Pakdemirli, AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli'ye taziye ziyaretinde bulundu AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'nin konuşması Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'deki programı kapsamında bir süre önce annesi vefat eden AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'ye taziye ziyaretinde bulundu.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'nin konuşması Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'deki programı kapsamında bir süre önce annesi vefat eden AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'ye taziye ziyaretinde bulundu. Kaynak: AA