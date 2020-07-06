Pakdemirli, AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli'ye taziye ziyaretinde bulundu
AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'nin konuşması Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'deki programı kapsamında bir süre önce annesi vefat eden AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'ye taziye ziyaretinde bulundu.
06.07.2020 12:40 | Son Güncelleme: 06.07.2020 13:28
AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'nin konuşması
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'deki programı kapsamında bir süre önce annesi vefat eden AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'ye taziye ziyaretinde bulundu.
Kaynak: AA