Pakdemirli: "Afette aziz milletimizle ormanlarımız için tek yürek olduk. Tüm yangınları kontrol altına aldık"
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Pakdemirli: "Afette aziz milletimizle ormanlarımız için tek yürek olduk. Tüm yangınları kontrol altına aldık"

Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamaları MUĞLA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamaları MUĞLA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. (1)

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Büyük yangınlardan dolayı tüm ülke teyakkuz halindeydi. Bu teyakkuz halinden hayatın normal akışına geçiyor olmamız lazım."

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Burdur'un Bucak ilçesindeki orman yangınını kontrol altına aldık."

Bakan Pakdemirli: "Afette aziz milletimizle ormanlarımız için tek yürek olduk. Tüm yangınları kontrol altına aldık."

Pakdemirli: 'Afette aziz milletimizle ormanlarımız için tek yürek olduk. Tüm yangınları kontrol altına aldık'
Pakdemirli: 'Afette aziz milletimizle ormanlarımız için tek yürek olduk. Tüm yangınları kontrol altına aldık'
Pakdemirli: 'Afette aziz milletimizle ormanlarımız için tek yürek olduk. Tüm yangınları kontrol altına aldık'
Pakdemirli: 'Afette aziz milletimizle ormanlarımız için tek yürek olduk. Tüm yangınları kontrol altına aldık'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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Pakdemirli: "Afette aziz milletimizle ormanlarımız için tek yürek olduk. Tüm yangınları kontrol altına aldık" - Haberler
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