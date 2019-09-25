Pakdemirli: "(Adana'daki terör saldırısı) Bu menfur terör saldırılarını lanetliyoruz"

25.09.2019 10:26

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, iki bakanlık arasında "Denetimli Serbestlik Kapsamındaki ve Açık Ceza İnfaz Kurumundaki Hükümlülerin Ağaçlandırma İşlerinde Çalıştırılabilmesine Yönelik İşbirliği Protokolü" imza törenine katıldı. (1)

Kaynak: AA