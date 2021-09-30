Pakdemirli: 'Adana'da ormancılık alanında yapacağımız 32 milyon lira yatırımla yöre halkına 15 milyon liralık ek gelir sağlamayı hedefliyoruz' - Haberler
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Pakdemirli: "Adana'da ormancılık alanında yapacağımız 32 milyon lira yatırımla yöre halkına 15 milyon liralık ek gelir sağlamayı hedefliyoruz"

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ADANA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İklim Değişikliklerinin Bitkisel Üretime Etkileri Toplantısı'na katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ADANA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İklim Değişikliklerinin Bitkisel Üretime Etkileri Toplantısı'na katıldı. (4)

Pakdemirli: Adana'da ormancılık alanında yapacağımız 32 milyon lira yatırımla yöre halkına 15 milyon liralık ek gelir sağlamayı hedefliyoruz

Pakdemirli: Adana'da ormancılık alanında yapacağımız 32 milyon lira yatırımla yöre halkına 15 milyon liralık ek gelir sağlamayı hedefliyoruz

Pakdemirli: Adana'da ormancılık alanında yapacağımız 32 milyon lira yatırımla yöre halkına 15 milyon liralık ek gelir sağlamayı hedefliyoruz

Pakdemirli:
AA / Muzaffer Çağlıyaner - Son Dakika Haberleri
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Haber: Pakdemirli: 'Adana'da ormancılık alanında yapacağımız 32 milyon lira yatırımla yöre halkına 15 milyon liralık ek gelir sağlamayı hedefliyoruz' - Haberler
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