Pakdemirli: "Adana'da ormancılık alanında yapacağımız 32 milyon lira yatırımla yöre halkına 15 milyon liralık ek gelir sağlamayı hedefliyoruz"
AA / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ADANA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İklim Değişikliklerinin Bitkisel Üretime Etkileri Toplantısı'na katıldı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ADANA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İklim Değişikliklerinin Bitkisel Üretime Etkileri Toplantısı'na katıldı. (4)