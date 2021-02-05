Pakdemirli: "9 santimetrenin altında yasal olmayan hamsiyi avlatmayacağız"
05.02.2021 16:17 | Son Güncelleme: 05.02.2021 16:22
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin salonda görüntüsü Bekir Pakdemirli'nin konuşması SAMSUN - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Karadeniz'de bazı bölgelerde uygulanan kısmi hamsi avı yasağının 7 Şubat saat 00.01'den itibaren sona ereceğini bildirdi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin salonda görüntüsü
Bekir Pakdemirli'nin konuşması SAMSUN - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Karadeniz'de bazı bölgelerde uygulanan kısmi hamsi avı yasağının 7 Şubat saat 00.01'den itibaren sona ereceğini bildirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız