Pakdemirli: "9 santimetrenin altında yasal olmayan hamsiyi avlatmayacağız"
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Pakdemirli: "9 santimetrenin altında yasal olmayan hamsiyi avlatmayacağız"

05.02.2021 16:17 | Son Güncelleme: 05.02.2021 16:22

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin salonda görüntüsü Bekir Pakdemirli'nin konuşması SAMSUN - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Karadeniz'de bazı bölgelerde uygulanan kısmi hamsi avı yasağının 7 Şubat saat 00.01'den itibaren sona ereceğini bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin salonda görüntüsü

Bekir Pakdemirli'nin konuşması SAMSUN - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Karadeniz'de bazı bölgelerde uygulanan kısmi hamsi avı yasağının 7 Şubat saat 00.01'den itibaren sona ereceğini bildirdi.

Pakdemirli: '9 santimetrenin altında yasal olmayan hamsiyi avlatmayacağız'
Pakdemirli: '9 santimetrenin altında yasal olmayan hamsiyi avlatmayacağız'
Pakdemirli: '9 santimetrenin altında yasal olmayan hamsiyi avlatmayacağız'
Pakdemirli: '9 santimetrenin altında yasal olmayan hamsiyi avlatmayacağız'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız

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