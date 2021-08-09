Pakdemirli: "9 ilde, 26 ilçe, 180 köyde, 7 bin 735 çiftçimizin hasar tespit çalışması yapıldı"
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Pakdemirli: "9 ilde, 26 ilçe, 180 köyde, 7 bin 735 çiftçimizin hasar tespit çalışması yapıldı"

Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamaları MUĞLA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Marmaris Şehit görkem Hasdemir Beldibi Yangın ekip binasında açıklamalarda bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamaları MUĞLA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Marmaris Şehit görkem Hasdemir Beldibi Yangın ekip binasında açıklamalarda bulundu. (2)

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "9 ilde, 26 ilçe, 180 köyde, 7 bin 735 çiftçimizin hasar tespit çalışması yapıldı."

Pakdemirli: '9 ilde, 26 ilçe, 180 köyde, 7 bin 735 çiftçimizin hasar tespit çalışması yapıldı'
Pakdemirli: '9 ilde, 26 ilçe, 180 köyde, 7 bin 735 çiftçimizin hasar tespit çalışması yapıldı'
Pakdemirli: '9 ilde, 26 ilçe, 180 köyde, 7 bin 735 çiftçimizin hasar tespit çalışması yapıldı'
Pakdemirli: '9 ilde, 26 ilçe, 180 köyde, 7 bin 735 çiftçimizin hasar tespit çalışması yapıldı'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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Pakdemirli: "9 ilde, 26 ilçe, 180 köyde, 7 bin 735 çiftçimizin hasar tespit çalışması yapıldı" - Haberler
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