Pakdemirli: "9 ilde, 26 ilçe, 180 köyde, 7 bin 735 çiftçimizin hasar tespit çalışması yapıldı"
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamaları MUĞLA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Marmaris Şehit görkem Hasdemir Beldibi Yangın ekip binasında açıklamalarda bulundu.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamaları MUĞLA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Marmaris Şehit görkem Hasdemir Beldibi Yangın ekip binasında açıklamalarda bulundu. (2)
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "9 ilde, 26 ilçe, 180 köyde, 7 bin 735 çiftçimizin hasar tespit çalışması yapıldı."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç