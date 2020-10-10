Pakdemirli: "70 vatandaşımız yangından etkilendi"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezinde orman yangınına ilişkin son gelişmeleri takip etmesi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamaları ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğü'nde Hatay'daki...