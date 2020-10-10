Pakdemirli: "70 vatandaşımız yangından etkilendi"
10.10.2020 00:37 | Son Güncelleme: 10.10.2020 00:43
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezinde orman yangınına ilişkin son gelişmeleri takip etmesi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamaları ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğü'nde Hatay'daki...
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezinde orman yangınına ilişkin son gelişmeleri takip etmesi
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamaları ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğü'nde Hatay'daki orman yangınına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren