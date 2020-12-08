Pakdemirli: "Tarım orman sektörü olarak devasa yatırımlara, marka projelere imza atıyoruz"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması İmza töreni ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Türkiye Arı Yetiştiricileri Birliği arasında iş birliği protokolünün imza törenine katıldı.