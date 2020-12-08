Pakdemirli: "Tarım orman sektörü olarak devasa yatırımlara, marka projelere imza atıyoruz"
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Pakdemirli: "Tarım orman sektörü olarak devasa yatırımlara, marka projelere imza atıyoruz"

08.12.2020 12:48 | Son Güncelleme: 08.12.2020 13:35

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması İmza töreni ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Türkiye Arı Yetiştiricileri Birliği arasında iş birliği protokolünün imza törenine katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması

İmza töreni ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Türkiye Arı Yetiştiricileri Birliği arasında iş birliği protokolünün imza törenine katıldı.(3)

Pakdemirli: 'Tarım orman sektörü olarak devasa yatırımlara, marka projelere imza atıyoruz'
Pakdemirli: 'Tarım orman sektörü olarak devasa yatırımlara, marka projelere imza atıyoruz'
Pakdemirli: 'Tarım orman sektörü olarak devasa yatırımlara, marka projelere imza atıyoruz'
Pakdemirli: 'Tarım orman sektörü olarak devasa yatırımlara, marka projelere imza atıyoruz'
Pakdemirli: 'Tarım orman sektörü olarak devasa yatırımlara, marka projelere imza atıyoruz'
Pakdemirli: 'Tarım orman sektörü olarak devasa yatırımlara, marka projelere imza atıyoruz'
Pakdemirli: 'Tarım orman sektörü olarak devasa yatırımlara, marka projelere imza atıyoruz'
Pakdemirli: 'Tarım orman sektörü olarak devasa yatırımlara, marka projelere imza atıyoruz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök

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