Pakdemirli: "(28 Temmuz-5 Ağustos) 44 ilde 197 orman yangını çıktı, 185'i kontrol altına alındı"
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Pakdemirli: "(28 Temmuz-5 Ağustos) 44 ilde 197 orman yangını çıktı, 185'i kontrol altına alındı"

Anadolu Ajansı / Servet Ülkü - Haberler | Politika

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamaları MUĞLA( AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris'teki AFAD Koordinasyon Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamaları MUĞLA( AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris'teki AFAD Koordinasyon Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. (1)

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "(28 Temmuz-5 Ağustos) 44 ilde 197 orman yangını çıktı, 185'i kontrol altına alındı."

Bakan Pakdemirli: "Yangınlar soğutulduktan sonra en kısa sürede hasar tespiti yapılacak, yanan ağaçlar sahadan çıkartılacak, ilk yağmurdan sonra fidan dikimi başlayacak."

Pakdemirli: '(28 Temmuz-5 Ağustos) 44 ilde 197 orman yangını çıktı, 185'i kontrol altına alındı'
Pakdemirli: '(28 Temmuz-5 Ağustos) 44 ilde 197 orman yangını çıktı, 185'i kontrol altına alındı'
Pakdemirli: '(28 Temmuz-5 Ağustos) 44 ilde 197 orman yangını çıktı, 185'i kontrol altına alındı'
Pakdemirli: '(28 Temmuz-5 Ağustos) 44 ilde 197 orman yangını çıktı, 185'i kontrol altına alındı'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Ülkü

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Pakdemirli: "(28 Temmuz-5 Ağustos) 44 ilde 197 orman yangını çıktı, 185'i kontrol altına alındı" - Haberler
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