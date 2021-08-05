Pakdemirli: "(28 Temmuz-5 Ağustos) 44 ilde 197 orman yangını çıktı, 185'i kontrol altına alındı"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamaları MUĞLA( AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris'teki AFAD Koordinasyon Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.