Pakdemirli: "(28 Temmuz-3 Ağustos) 38 ilde bu tarihler arasında 163 yangın çıktı,152 tanesi söndürüldü"
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Pakdemirli: "(28 Temmuz-3 Ağustos) 38 ilde bu tarihler arasında 163 yangın çıktı,152 tanesi söndürüldü"

Anadolu Ajansı / Servet Ülkü - Haberler | Güncel

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun salona gelişi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamaları MUĞLA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris Öğretmenevi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun salona gelişi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamaları MUĞLA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris Öğretmenevi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (1)

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "(28 Temmuz-3 Ağustos) 38 ilde bu tarihler arasında 163 yangın çıktı. 152 tanesi söndürüldü"

Pakdemirli: '(28 Temmuz-3 Ağustos) 38 ilde bu tarihler arasında 163 yangın çıktı,152 tanesi söndürüldü'
Pakdemirli: '(28 Temmuz-3 Ağustos) 38 ilde bu tarihler arasında 163 yangın çıktı,152 tanesi söndürüldü'
Pakdemirli: '(28 Temmuz-3 Ağustos) 38 ilde bu tarihler arasında 163 yangın çıktı,152 tanesi söndürüldü'
Pakdemirli: '(28 Temmuz-3 Ağustos) 38 ilde bu tarihler arasında 163 yangın çıktı,152 tanesi söndürüldü'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Ülkü

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Pakdemirli: "(28 Temmuz-3 Ağustos) 38 ilde bu tarihler arasında 163 yangın çıktı,152 tanesi söndürüldü" - Haberler
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