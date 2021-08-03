Pakdemirli: "(28 Temmuz-3 Ağustos) 38 ilde bu tarihler arasında 163 yangın çıktı,152 tanesi söndürüldü"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun salona gelişi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamaları MUĞLA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris Öğretmenevi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.