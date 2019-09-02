Pakdemirli: "21 adet yangın ile Türkiye çapında teşkilatımız mücadelesini vermiş durumda"

02.09.2019 20:48

-Yangın Yönetim Merkezi

-Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamaları

-Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yangınlar ile ilgili bilgi paylaşması

-Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Yangın Yönetim Merkezi'ndeki çalışmalar hakkında bilgi alması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Yangın Yönetim Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

Kaynak: AA