Pakdemirli: "21 adet yangın ile Türkiye çapında teşkilatımız mücadelesini vermiş durumda"

Pakdemirli: "21 adet yangın ile Türkiye çapında teşkilatımız mücadelesini vermiş durumda"

Yangın Yönetim Merkezi -Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamaları -Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yangınlar ile ilgili bilgi paylaşması -Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Yangın Yönetim Merkezi'ndeki çalışmalar hakkında bilgi alması ANKARA - Tarım ve Orman...

02.09.2019 20:48
Pakdemirli:

-Yangın Yönetim Merkezi

-Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamaları

-Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yangınlar ile ilgili bilgi paylaşması

-Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Yangın Yönetim Merkezi'ndeki çalışmalar hakkında bilgi alması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Yangın Yönetim Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

Pakdemirli:
Kaynak: AA
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