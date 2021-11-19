Pakdemirli: "2050 yılında yüzde 10 ila yüzde 25 arasında üründe ve üretimde kayıp olacak gibi gözüküyor" - Haberler
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Pakdemirli: "2050 yılında yüzde 10 ila yüzde 25 arasında üründe ve üretimde kayıp olacak gibi gözüküyor"

AA / Burak Milli - Haberler | Güncel

Tarım ve orman sektör temsilcileriyle yapılan toplantı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması OSMANİYE - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarım ve orman sektör temsilcileriyle yapılan toplantıda konuştu.

Tarım ve orman sektör temsilcileriyle yapılan toplantı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması OSMANİYE - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarım ve orman sektör temsilcileriyle yapılan toplantıda konuştu. (1)

Pakdemirli: 2050 yılında yüzde 10 ila yüzde 25 arasında üründe ve üretimde kayıp olacak gibi gözüküyor

Pakdemirli: 2050 yılında yüzde 10 ila yüzde 25 arasında üründe ve üretimde kayıp olacak gibi gözüküyor

Pakdemirli: 2050 yılında yüzde 10 ila yüzde 25 arasında üründe ve üretimde kayıp olacak gibi gözüküyor

AA / Burak Milli - Son Dakika Haberleri

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