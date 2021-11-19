Pakdemirli: "2050 yılında yüzde 10 ila yüzde 25 arasında üründe ve üretimde kayıp olacak gibi gözüküyor"
AA / Burak Milli - Haberler | Güncel
Tarım ve orman sektör temsilcileriyle yapılan toplantı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması OSMANİYE - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarım ve orman sektör temsilcileriyle yapılan toplantıda konuştu.
Tarım ve orman sektör temsilcileriyle yapılan toplantı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması OSMANİYE - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarım ve orman sektör temsilcileriyle yapılan toplantıda konuştu. (1)