Pakdemirli: "2020 üretim sezonunda temel tarım ürünlerimizin görünümleri iyi durumda"
06.05.2020 14:41 | Son Güncelleme: 06.05.2020 14:44
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, video konferans yöntemiyle "Erzurum Söz Sizde" programında Erzurumlu çiftçilerle görüştü.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, video konferans yöntemiyle "Erzurum Söz Sizde" programında Erzurumlu çiftçilerle görüştü. (2)
Kaynak: AA