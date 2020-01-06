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Pakdemirli: 2020, küçükbaşta rekorlarla dolu bir yıl olacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Islah programı kapsamında soy kütüğü kaydı tutulan koyun keçi başına 100 lira, soy kütüğünden doğan damızlık koç-tekeleri kullanan yetiştiricilerimize de koç, teke başına 500 lira destekleme ödemesi yapacağız" dedi.

06.01.2020 17:07 | Son Güncelleme: 06.01.2020 17:07
Pakdemirli: 2020, küçükbaşta rekorlarla dolu bir yıl olacak

Tarım ve Orman Bakanı , "Islah programı kapsamında soy kütüğü kaydı tutulan koyun keçi başına 100 lira, soy kütüğünden doğan damızlık koç-tekeleri kullanan yetiştiricilerimize de koç, teke başına 500 lira destekleme ödemesi yapacağız" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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