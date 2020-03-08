Pakdemirli: "2020 inşallah tarımın şahlanış dönemi"
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bergama AK Parti İlçe Başkanlığın'da düzenlenen kongrede konuştu.
08.03.2020 18:19 | Son Güncelleme: 08.03.2020 18:23
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması
İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bergama AK Parti İlçe Başkanlığın'da düzenlenen kongrede konuştu. (3)
Kaynak: AA
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