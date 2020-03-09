Pakdemirli: "2020 bütçemizin yarısından daha fazlasını tarımsal desteklere harcadık" Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Isparta Ticaret Odası binası girişinde selamlaşması Salondaki katılımcılar Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin salona gelmesi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ISPARTA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Isparta...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Isparta Ticaret Odası binası girişinde selamlaşması Salondaki katılımcılar Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin salona gelmesi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ISPARTA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Isparta Ticaret Odasında sektör temsilcileriyle bir araya geldi. (2) Kaynak: AA Haberin Videosu: Pakdemirli: "2020 bütçemizin yarısından daha fazlasını tarımsal desteklere harcadık"