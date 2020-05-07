Pakdemirli: "2 bin 153 personel alımı için başvuruları, 15-22 Mayıs'ta alıyoruz"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, video konferans yöntemiyle düzenlenen il tarım müdürleri koordinasyon toplantısına katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, video konferans yöntemiyle düzenlenen il tarım müdürleri koordinasyon toplantısına katıldı. (5)

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "2 bin 153 sözleşmeli personel istihdamı için başvuruları 15-22 Mayıs'ta alacağız."

Kaynak: AA