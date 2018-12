Pakdemirli: "16 Yılda 4,5 Milyar Fidan Diktik"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Toplam olarak tüm cumhuriyet tarihinde 1946'dan 2002'ye kadar dikilen fidandan daha fazlasını, son 16 yılda 4,5 milyar adet olarak diktik. 2023 hedefimiz ise dünyada yaşayan her insana bir fidan dikmek ve bir fidan sahibi yapmak." dedi.

Pakdemirli, Bakanlık tarafından düzenlenen etkinliklere katılmak için geldiği Bolu'da, Vali Ahmet Ümit'i makamında ziyaret etti.

Bakan Pakdemirli, ziyaretinin ardından Orman Genel Müdürlüğü tarafından "Fidan Dik Orman Olsun, Yaşanacak Yurt Olsun" sloganıyla başlatılan kampanyanın Bolu'daki başlangıcını Kent Meydanı'nda verdi.

Burada konuşan Pakdemirli, 2018 yılının son gününü ulvi ve hayırlı bir işle tamamlamak istediklerini söyledi.

Yılın son resmi programında güzel bir iş yapmak istediklerini anlatan Pakdemirli, "Bugün ağaç kesmeyelim ağaç dikelim dedik. Bizler, 'Birazdan kıyametin kopacağını bilseniz elinizdeki fidanı dikiniz.' inancına sahip bir milletiz. Çevremiz de ata mirası değil, çocuklarımızın emaneti. Bugün Orman Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilimizde her il için 2 bin 19 fidan dağıtımı yapılmaktadır." diye konuştu.

Pakdemirli, son 16 yılda Bolu'da öğrencilere ve vatandaşlara toplam 125 bin fidan dağıtıldığını aktararak, şunları kaydetti:

"Bugün de fidan dikimi merasimi esnasında ücretsiz toplam 2 bin 500 fidan dağıtımı yapıyoruz. Sosyal ağaçlandırma projelerimiz kapsamında Bolu'da 2003-2018 yıllarında 265 okul bahçesine 30 bin fidan diktik. 250 ibadethane ve mezarlık sahasına da 50 bin fidan diktik. 14 sağlık ocağı bahçesine 43 dekar alana bin 500 fidan diktik. Bolu ili dahilinde 514 kilometrelik kara yolu ağına 1 milyona yakın fidan diktik."

Bakan Pakdemirli, Bolu'ya ayrılan bütçeye ilişkin de bilgi verdi.

-"Orman varlığını arttıran nadir ülkelerden biriyiz"

Geçen günlerde "Fidanlar Fidanlarla Büyüyor" kampanyasını başlattıklarını hatırlatan Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, her öğrenciye bir fidan kampanyasını Kasım ayında başladık. Her öğrencimiz için bugün Türkiye üzerinde bir fidanımız var. Bolu kapsamında aşağı yukarı 500 binin üzerinde fidan dikmiş olduk bu kampanya vasıtasıyla. Ülke olarak da orman varlığını arttıran nadir ülkelerden biriyiz. Toplam olarak tüm cumhuriyet tarihinde 1946'dan 2002'ye kadar dikilen fidandan daha fazlasını, son 16 yılda 4,5 milyar adet olarak diktik. 2023 hedefimiz ise dünyada yaşayan her insana bir fidan dikmek ve bir fidan sahibi yapmak. İnşallah bu amaca da hızlı adımlarla ilerliyor olacağız."

Pakdemirli, konuşmasının ardından meydanda bulunan vatandaşlara Bolu Valisi Ahmet Ümit, Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ve kurum müdürleri ile fidan dağıttı.

Fidan dağıtımının ardından basın mensuplarına çay ikram eden Pakdemirli, AK Parti Bolu İl Başkanlığı'na geçti.

Kaynak: AA