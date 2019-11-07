Pakdemirli: "11 Kasım'da bir değil iki dünya rekoru kıracağız"
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Geleceğe Nefes" sloganıyla 11 Kasım'da gerçekleştirilecek rekor fidan dikme etkinliği öncesi Çırağan Sarayı'nda basın toplantısı düzenledi.
07.11.2019 12:51 | Son Güncelleme: 07.11.2019 12:56
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Geleceğe Nefes" sloganıyla 11 Kasım'da gerçekleştirilecek rekor fidan dikme etkinliği öncesi Çırağan Sarayı'nda basın toplantısı düzenledi.
Kaynak: AA
VİDEO: Pakdemirli: "11 Kasım'da bir değil iki dünya rekoru kıracağız"