Pakdemirli: "1 giden fidan karşılığında bin fidan dikeceğiz"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Marmaris Değirmenyanı mevkisindeki yangın yönetim merkezinde orman yangınlarındaki son durumla ilgili açıklamalarda bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Marmaris Değirmenyanı mevkisindeki yangın yönetim merkezinde orman yangınlarındaki son durumla ilgili açıklamalarda bulundu.

(2)

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "5,5 milyar fidan dikmiş bir teşkilatın başı olarak ilk yağmurlarla 1 giden fidan karşılığında bin fidan dikeceğiz"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Fatih Doğan