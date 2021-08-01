Pakdemirli: "1 giden fidan karşılığında bin fidan dikeceğiz"
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Pakdemirli: "1 giden fidan karşılığında bin fidan dikeceğiz"

Anadolu Ajansı / Orhan Fatih Doğan - Haberler | Güncel

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Marmaris Değirmenyanı mevkisindeki yangın yönetim merkezinde orman yangınlarındaki son durumla ilgili açıklamalarda bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Marmaris Değirmenyanı mevkisindeki yangın yönetim merkezinde orman yangınlarındaki son durumla ilgili açıklamalarda bulundu.

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "5,5 milyar fidan dikmiş bir teşkilatın başı olarak ilk yağmurlarla 1 giden fidan karşılığında bin fidan dikeceğiz"

Pakdemirli: '1 giden fidan karşılığında bin fidan dikeceğiz'
Pakdemirli: '1 giden fidan karşılığında bin fidan dikeceğiz'
Pakdemirli: '1 giden fidan karşılığında bin fidan dikeceğiz'
Pakdemirli: '1 giden fidan karşılığında bin fidan dikeceğiz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Fatih Doğan

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Pakdemirli: "1 giden fidan karşılığında bin fidan dikeceğiz" - Haberler
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