Pak-Türk Maarif Uluslararası Okulları'na giriş sınavına Pakistan'da büyük ilgi

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Pak- Türk Maarif Uluslararası Okulları, Pakistan'ın 38 farklı şehrinde düzenlediği Maarife Giriş Sınavı'na (MAGİS) 6 bin 200 öğrenci katıldı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, sınavda başarı gösteren öğrencilere Pak- Türk Maarif Okulları'nda çeşitli oranlarda öğrenim ve konaklama bursu sağlanan MAGİS ile Pakistanlı öğrencilerin kaliteli eğitime erişimine imkan tanınıyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Pak- Türk Maarif Uluslararası Okulları Eğitim Koordinatörü Buğra Özler, "MAGİS her geçen yıl içeriğini ve ülke genelinde yaygınlığını geliştirerek daha fazla öğrenciye ve veliye nitelikli eğitimin yolunu açmamızı sağlıyor. 2021 yılında 23 şehirde düzenlediğimiz MAGİS'i, bu yıl artan taleple birlikte 38 şehirde ve 48 farklı sınav merkezinde düzenledik ve Pak- Türk Maarif Okulları'nda öğrenimini sürdürmek isteyen 6 bin 200 öğrenciyi misafir ettik." ifadelerine yer verdi.

Sınav güvenliği ve ölçme-değerlendirme uygulamalarına ilişkin bilgi veren Özler, şunları kaydetti:

"Eğitime erişimi eşitlik ve şeffaflık ilkelerine riayet ederek sunabilmek amacıyla sınav güvenliğine özel bir önem atfediyoruz. Bu kapsamda sınav evrakının güvenliğini sağlayan ve yetkisiz erişimi engelleyen paketleme ve evrak koruma zarfları, şifre korumalı kutular ve detaylı sınav sorumluluğu prosedürleri ile sınav güvenliğini ön planda tutuyoruz. Adaya özel cevap kağıtları, çevrimiçi aday işlemleri ve sınav işlemlerinin gerçekleştirildiği yönetim portalı, her bir adayın ve katılımcı eğitim kurumlarının detaylı yetkinlik analizlerini içeren ve çevrim içi kullanıma sunulan sınav sonuç raporları ile geçerliği ve güvenirliği yüksek bir ölçme-değerlendirme süreci yürütüyoruz. Değerlendirme sürecinde belirlenen öğrencilerimize değişen oranlarda burs imkanı sağlıyor, 6'ncı ve 9'uncu sınıf seviyelerinden itibaren kurumumuzda kayıt imkanı tanıyoruz."

Veliler heyecana ortak oldu

Öte yandan, sınava katılan öğrenci aileleri de ülkenin prestijli eğitim kurumları arasında yer alan Pak- Türk Maarif Uluslararası Okulları'nın sunduğu burs ve kayıt imkanlarından memnuniyetini dile getirdi.

Keşmir bölgesinde sınava katılan Sumbul Yasir'in velisi Muhammad Yasir, "Pak- Türk Maarif ülkenin en önde gelen okullarından biri ve kızım da burada eğitim görmek istiyor. Türk insanını ve Türkiye'yi çok seviyoruz, kültürüne aşinayız ve okulun üniversite eğitimi için de çeşitli imkanlar sağladığını biliyoruz. Bu sebeple bugün hem okul yerleşkesini ziyaret etmek hem de sınava katılmak amacıyla buradayız." ifadelerini kullandı.

2019 yılında faaliyete başlayan Pak-Türk Maarif Uluslararası Okulları, Türkiye Maarif Vakfı'na bağlı olarak Pakistan'ın 10 şehrinde 28 kampüs yerleşkesi ile okul öncesi-lise öğrenim düzeylerinde 13 bin öğrenciye ev sahipliği yapıyor.