PAK timi, Artvin ve Ege'nin ardından Bozkurt ilçesinde de vatandaşların yardımına koştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

PAK timi, Artvin ve Ege'nin ardından Bozkurt ilçesinde de vatandaşların yardımına koştu

PAK timi, Artvin ve Ege'nin ardından Bozkurt ilçesinde de vatandaşların yardımına koştu
Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel

Polis Arama Kurtarma (PAK) ekibi, Artvin'deki sel ve Ege Bölgesi'ndeki orman yangınlarının ardından Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde de yaraların sarılmasına yardım ediyor.

Polis Arama Kurtarma (PAK) ekibi, Artvin'deki sel ve Ege Bölgesi'ndeki orman yangınlarının ardından Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde de yaraların sarılmasına yardım ediyor.

İlçede 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinde sulara kapılarak kaybolan vatandaşların bulunması için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Artvin'de yaşanan sel ve Muğla'daki orman yangınlarda görev alan PAK ekibi, bu kez de sel felaketinin yaşandığı Kastamonu Bozkurt ilçesine geldi.

Yaraların sarılması için büyük çaba gösteren PAK ekibi, gecesini gündüzüne katarak vatandaşlara ihtiyaç duydukları her alanda yardımcı oluyor.

PAK timinde görevli komiser yardımcısı Abdullah Bolat, AA muhabirine, Bozkurt ilçesinde ilk günden itibaren yoğun şekilde çalıştıklarını söyledi.

Bolat, PAK timinin, Elazığ depreminin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde afet ve acil durumlarda görevlendirilmek üzere kurulduğunu anlattı.

Hava, kara ve denizde arama kurtarma faaliyeti gerçekleştirdiklerini belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Polis Arama Kurtarma olarak her zaman halkımızın yanındayız. Halkımızın başı ne zaman sıkışsa, yardımına koşuyoruz. İlk günden bugüne, 'Bozkurt halkına nasıl yardım ederiz' diye koştuk. Bozkurt'a ilk geldiğimizde vatandaşların tahliyesini gerçekleştirdik. Daha sonra arama kurtarma çalışmalarına katıldık. İlçe Emniyet Müdürlüğü binamızı kullanılabilir hale getirmek için çalışmalara katıldık."

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

MARDİN'İN TEK KADIN DÖNER USTASI AİLEME KATKI OLSUN DİYE TEZGAH BAŞINA GEÇTİM
MARDİN'İN TEK KADIN DÖNER USTASI AİLEME KATKI OLSUN DİYE TEZGAH BAŞINA GEÇTİM
Son Dakika: Batı Karadeniz'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 82'ye yükseldi
Son Dakika: Batı Karadeniz'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 82'ye yükseldi
Son dakika haber | Bozkurt'taki selde kuyumcuların balçıkta kaybolan altınları polis tarafından dedektörle arandı
Son dakika haber | Bozkurt'taki selde kuyumcuların balçıkta kaybolan altınları polis tarafından dedektörle arandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika John Kirby Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Jens Stoltenberg Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Haluk Levent Burak Özçivit Davut Güloğlu
Spor Erol Bulut Lionel Messi Sergen Yalçın Abdullah Avcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
PAK timi, Artvin ve Ege'nin ardından Bozkurt ilçesinde de vatandaşların yardımına koştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 11:08:55. #1.14#

title