PAK Birimi nedir? PAK Birimi ne zaman göreve başlıyor?
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PAK Birimi nedir? PAK Birimi ne zaman göreve başlıyor?

19.01.2021 00:57 | Son Güncelleme: 19.01.2021 01:01
PAK Birimi nedir? PAK Birimi ne zaman göreve başlıyor?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, emniyet teşkilatı bünyesinde Polis Arama Kurtarma Birimi'ni cuma günü göreve başlatacaklarını açıkladı. Peki, PAK Birimi nedir? PAK Birimi ne zaman göreve başlıyor?

Soylu, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen ve 81 il valisinin video konferans yöntemiyle takip ettiği Mülki İdare Amirleri Afet Eğitimi toplantısına katıldı.

PAK BİRİMİ NEDİR?

AFAD gönüllülük sistemiyle insan gücünü ve akredite kurum sayısını artırdıklarını anlatan Soylu, "İnşallah emniyet teşkilatımız bünyesinde kısa adı 'PAK' olan Polis Arama Kurtarma Birimi'ni bu önümüzdeki cuma günü başlatıyoruz" dedi.

Afet bilinci, afet eğitimi ve afet farkındalık eğitiminin önemli olduğunu dile getiren Soylu, şu şekilde devam etti:

"Deprem anında nereye kaçacağımızdan tutun, binalarımızın sağlamlığını kontrol ettirmeye kadar, deprem ve afetlerle ilgili pek çok konuda insanların zihnine girmek istiyoruz. Yani öyle bir farkındalığımız olmalı ki bir vatandaşımız çivi çakarken bile afet riskini düşünsün. Girdiği her binaya 'Bu bina sağlam mı?' diye bakmayı alışkanlık haline getirsin. Hepimiz yaşıyoruz ve görüyoruz, insanlar afet riskini kendi kafalarında öteliyorlar."

2021'i Afet Eğitim Yılı ilan ettiklerini, bu kapsamda yıl boyunca 369 faaliyet planladıklarını ifade eden Bakan Soylu, Afet Eğitim Yılı ile ilgili 14 bakanlık, 50 meslek odası, sendika ve federasyon olmak üzere toplam 64 kurumla iş birliği protokolü imzalanacağını belirtti.

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