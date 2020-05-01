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Paixao: Altay'da mutluyum

Paixao: Altay'da mutluyum
01.05.2020 10:41 | Son Güncelleme: 01.05.2020 10:41

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da sözleşmesini 2 yıl uzatan Portekizli golcü Marco Paixao, siyah-beyazlı kulüpte kaldığı için mutlu olduğunu vurguladı.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da sözleşmesini 2 yıl uzatan Portekizli golcü Marco Paixao, siyah-beyazlı kulüpte kaldığı için mutlu olduğunu vurguladı. Başkan Özgür Ekmekçioğlu ve Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Hilmi Bozok ile bir araya gelip kontratını uzatan Paixao, "İzmir'i ve Altay'ı çok seviyorum. Burada çok güzel günler geçiriyorum. Başkanımız ile son görüşmeyi yaptıktan sonra takımda kaldım. Ligler yeniden başladığında kalan maçlarımızı kazanıp Altay'ı Süper Lig'e taşımak istiyorum. Alsancak Stadı'nda forma giyeceğim günü sabırsızlıkla bekliyorum" diye konuştu.Başkan Özgür Ekmekçioğlu, usta golcünün kendilerinin değil tüm futbolseverlerin gönlüne taht kurduğunu belirterek, "Biz kendisini çok seviyoruz. O da bizi seviyor. Geldiği günden beri gerek sahada gerek saha dışında bizi çok iyi temsil etti. Her zaman pozitif duruşu ile de takımımıza büyük katkı sağladı. Geçen yıl gol kralı oldu bu yıl da yine aynı şekilde gol krallığında zirvede yer alıyor. Bu kadar kaliteli bir golcüyü bırakamazdık. Camiamıza hayırlı olsun" dedi.


Kaynak: DHA

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