Paixao, 2 yıl daha Altay'da

Altay, Portekizli gol kralı Paixao'nun sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.

Altay, Portekizli gol kralı Paixao'nun sözleşmesini 2 yıl daha uzattı. Başarılı oyuncu, Altay forması giymeye devam edeceği için mutlu olduğunu söyledi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, Marco Paixao ile nikah tazeledi. Başkan Özgür Ekmekçioğlu ve Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Hilmi Bozok ile bir araya gelen tecrübeli oyuncu, kendisini iki yıllığına daha siyah-beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeye imza attı.

Özgür Ekmekçioğlu: "Bırakamazdık"

Altay Spor Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Marco'nun kendilerinin değil tüm futbolseverlerin gönlüne taht kurduğunu belirterek, "Biz kendisini çok seviyoruz. O da bizi seviyor. Geldiği günden beri gerek sahada gerek saha dışında bizi çok iyi temsil etti. Her zaman pozitif duruşu ile de takımıza büyük katkı sağladı. Geçen yıl gol kralı oldu bu yıl da yine aynı şekilde gol krallığında zirvede yer alıyor. Bu kadar kaliteli bir golcüyü bırakamazdık. Kendisi ile iki yıl daha anlaşmaya vardığımız için mutluyuz. Camiamıza hayırlı olsun" dedi.

Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Hilmi Bozok da, "Korona virüs bittikten sonra ligler başladığında Paixao bizim en büyük kozumuz olacak. Süper Lig yolunda onun gollerine çok ihtiyacımız olacak ve inanıyoruz ki Süper Lig'e çıkacağız" diye konuştu.

Paixao: "Süper Lig için sabırsızlanıyorum"

Altay ile 2 yıl daha anlaşmaya varan golcü oyuncu, İzmir'i ve Altay'ı çok sevdiğini, tekrar anlaşmaya vardığı için mutlu olduğunu dile getirdi. Portekizli futbolcu, "Altay'da çok güzel günler geçiriyorum. Gelecek yıl da Altay'da forma giymek istediğimi birçok ortamda dile getirmiştim. Başkanımız ile son görüşmeyi yaptıktan sonra takımda kaldım. Ligler yeniden başladığında kalan maçlarımızı kazanıp Altay'ı Süper Lig'e taşımak istiyorum. Altay Alsancak Stadı'nda forma giyeceğim günü sabırsızlıkla bekliyorum" ifadeleri kullandı. - İZMİR

Kaynak: İHA