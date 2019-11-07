PaintExpo Eurasia ve Surtech Eurasia fuarları kapılarını açtı

07.11.2019 14:34 | Son Güncelleme: 07.11.2019 14:34

5. Uluslararası Endüstriyel Kaplama Teknolojileri Fuarı (PaintExpo Eurasia) ve 4. Uluslararası Yüzey İşlem, Galvaniz Kimyasalları ve Teknolojileri Fuarı (Surtech Eurasia) İstanbul Fuar Merkezi'nde ziyaretçilerini bekliyor.

Artkim'den yapılan açıklamaya göre, PaintExpo Eurasia fuarı Alüminyum Yüzey İşlem Derneği (AYİD) ve Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası tarafından desteklenirken, Surtech Eurasia fuarı ise Genel Galvanizciler Derneği'nin (GALDER) desteği ile düzenleniyor.

9 Kasım'a kadar ziyaret edebilecek fuarlar, ülke ekonomisi için önem arz eden iki sektörün lider firmalarını, önemli sektörel derneklerini, resmi kurum ve ticaret odalarının yöneticilerini, çeşitli ülkelerden gelen alım heyetlerini ve yerli ve yabancı ziyaretçileri bir araya getiriyor.

Fuarlara, 20'nin üzerinde ülkeden 100'ün üzerinde uluslararası ölçekte sektöre yön veren katılımcı firma ve Türkiye ile birlikte Ortadoğu, Balkanlar ve Türki Cumhuriyetler'den 5 binin üzerinde yerli ve yabancı ziyaretçinin katılması bekleniyor.

Fuar kapsamında, 8 Kasım'da yüzey işleme ve endüstriyel kaplama sektörlerinin önemli isimleri sektörün Türkiye'deki yeri, yenilikleri ve geleceğinin konuşulduğu panel gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen PaintExpo ve Surtech Eurasia fuarlarını organizasyonunu gerçekleştiren ARTKİM Fuarcılık Genel Direktörü Cengiz Yaman, yüzey işleme ve endüstriyel kaplama sektörlerinin, gelişen teknoloji ile birlikte tüm dünyada öneminin arttığını belirterek, "Avrasya bölgesinin her iki sektör için de tek buluşma noktası olan fuarlarımıza dünya ve Türkiye'den sektörün liderleri katılıyor.

Ürün alırken dokunarak ve görerek alışveriş yapma alışkanlığına sahip olan bir ülke olarak, bizim ürünlerle duygusal bağımızı oluşturan bu iki sektörün liderlerini uluslararası ziyaretçiler ile profesyonel bir platformda bir araya getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA