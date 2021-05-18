paiN Gaming ekibi VALORANT kadrosuyla sözleşme yenilemeyecek

paiN Gaming ekibi kadrosunu dağıttı.

paiN Gaming oyuncularının yaptıkları ile ekibin geçtiğimiz sezon kadrosunda bulunan oyuncular ile gelecek sezon için anlaşma yapılmayacağı duyuruldu.

Geçtiğimiz 2020 sezonu ve bu sezon istedikleri başarıyı elde edemeyen Brezilya ekibi oyuncuların açıklamalarına göre, oyuncuları ile sözleşmelerini yenilemeyecekler ve oyuncular şuan "orgless"(organizasyonsuz) durumdalar.

Kadroda bulunan oyuncular yeni fırsatları keşfetmek için özgür hale geldi. Roytzz'un Twitter'dan göre oyuncular yeni teklifleri değerlendiriyorlar fakat takımda kalmaları için hala bir şans var.

Matheus "pepa" Colleto takımdan tamamen ayrılırken, takımın koçu Carlos "CeVSUD" Alessandro Picinato takımda kalacağını açıkladı. Gelecek kariyerine koç olarak mı yoksa başka bir pozisyonda mı devam edeceği belirli olmayan Carlos takım içinde uygun bir pozisyonda görev alacak.

Dağılan paiN Gaming Takımının Kadrosu

Matheus "matheuzin" Lima

Vitor "kon4n" Hugo

Leon "ryotzz" Felipe

Murillo "murizzz" Tuchtenhagen

Matheus "pepa" Colleto

André "Txozin" Saidel

Kaynak: Playerbros