Pahalı gübre hiçbir denetime tabi tutulmuyor iddiası

13.01.2020 10:24 | Son Güncelleme: 13.01.2020 10:29

Tarım Kredi Kooperatifleri'nin en büyük şirketi olan Gübretaş'ın, uyguladığı yüksek fiyat politikası çiftçiyi pahalı gübre kullanmaya mahkum ediyor. Pahalı gübrenin ise hiçbir denetime tabi tutulmadığı iddia edildi.



Tarımda çiftçinin en önemli unsurlardan olan gübrede 'Bayilik Sözleşmesi' adı altında milyonlarca çiftçi yıllardır pahalı gübre kullanmaya mahkum ediliyor. Tarım Kredi Kooperatifleri, 1 milyon 100 bin çiftçi ortağına sattığı gübreyi, rekabet ortamı sağlanmadan ihalesiz bir şekilde 'Bayilik Sözleşmesi' kapsamında sadece Gübretaş'dan tedarik ediyor.



Tarım Kredi Kooperatifleri ile Gübretaş arasında imzalanan bayilik sözleşmesi çiftçiye pahalıya mal oluyor. Tarım Kredi'nin çiftçi ortaklarına sattığı gübrenin, rekabet ortamı sağlanmadan, ihalesiz bir şekilde tek taraflı sadece Gübretaş'tan tedarik edilirken, bu sistemden dolayı çiftçi göz göre göre pahalı gübreye mahkum bırakılıyor.



En pahalı satış Gübretaş



Gübre fiyatları karşılaştırıldığında bütün ürünlerde Gübretaş'ın diğer firmalara göre pahalı olduğu görülürken Türkiye genelinde yaygın bir dağıtım ağı bulunan ve yıllık yaklaşık 2 milyon ton gübre satan Gübretaş'ın maliyetlerinin yüksek olması dikkat çekiyor. Tarım Kredi'nin Bayilik sözleşmesi adı altında çiftçi ortaklarını yüksek maliyetli gübreye mecbur bırakılması ise akıllarda soru işareti bırakıyor.



Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu'nun mevzuatına göre gübre tedariki yönetim kurulunun görev alanı ve yetkisinde bulunuyor. Yönetim Kurulu'nun rekabet ortamı sağlanarak gübreyi doğrudan piyasadan ihale yöntemiyle en az yüzde 20 daha ucuz tedarik etme imkanı varken, bu yapılmayarak Bayilik Sözleşmesi adı altında ihalesiz bir şekilde tek bir firmadan alındığı iddia ediliyor. Sözleşme ise 2023 yılına kadar uzatıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA