Paha Biçilmez Hazineyi Karşılıksız Paylaşıyorlar

Sivas'ta bin 500 el yazma eserin bulunduğu kütüphanede, 800 yıllık eserler dahil tüp kitaplar okuyucular ile ücretsiz paylaşılıyor.

1906 yılında Yusuf Ziya Başara tarafından inşa ettirilen ve kendi adını taşıyan Ziyabey Yazma Eser Kütüphanesi, bin 500'ü el yazması olmak üzere 18 bin nadide esere ev sahipliği yapıyor. Kütüphanede bulunan en eskisi 800 yıllık olan ve paha biçilemeyen bu eserler, araştırmacılar ve okurlarla hiçbir bedel alınmadan paylaşılıyor. 300-400 ve 500 yıllık felsefe, mantık, astroloji, astronomi, ahlak, sosyoloji ve din üzerine yazılan eserlerin dijital ortama dönüştürülmüş örnekleri hiçbir ücret alınmadan mail yoluyla talepte bulunanlar ile paylaşılıyor.

Ziyabey Yazma Eser Kütüphanesi Müdürü Cafer Kelkit, en eskisi 800 yıllık olan bin 500 yazma esere ev sahipliği yaptıklarını belirterek,"Kütüphanemiz Yusuf Ziya Başara tarafından 1906 yılında yaptırılan kütüphane içerisinde muhtelif dallarda kitaplar barındırmaktadır. Üniversite öğrencilerimiz, öğretim üyeleri ve görevlileri kütüphanemize gelerek bu eserlerden istifade etmektedirler. Kütüphanemizde bin 500 yazma eser bulunuyor. 16 bin civarında ise matbu nadide eser bulunmaktadır. Kütüphanemizde ki eserlerin tamamı dijital ortama aktarıldı. Bizden kütüphanede ki eserlerle ilgili talepte bulunulduğu zaman her hangi bir ücret talep etmeden kitapların dijital ortama aktarılmış örneklerini kendilerine teslim ediyoruz. Okuyucu ve araştırmacılar bu eserlerden bu şekilde istifade etmiş oluyor. Kütüphanemizde 300-400 ve 500 yıllık olmak üzere muhtelif yıllara ait kitaplar bulunmakta. En eski eser ise 800 yıllık, rivayet tasfiri şeklinde yazılmış olan Nihayet'ül-Beyan fi Tefsir'ül Kur'an' isimli eserdir. Be eserin yazılış tarihi 1217'dir" dedi.

Eserlere üst düzey koruma

Kelkit, el yazma özel sistemler ile korunduğuna dikkat çekerek, "Kütüphanemiz Cumartesi günleri dahil araştırmacılara ve okuyuculara hizmet vermektedir. Yazma eserlerimizi aynı bir bölümde tutmaktayız. Bu bölümlere sadece yetkili kişiler girebilmektedir. Kapılan şifreli sistemlerle korunmaktadır. Aynı zamanda 24 saat boyunca güvenlik kameraları ile izlenmekte ve 24 saat güvenlik görevlilerimiz tarafından korunmaktadır." Şeklinde konuştu. - SİVAS