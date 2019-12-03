PAGEV Türk Plastik Endüstrisi Kongresi

03.12.2019 12:52 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:52

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, "6 yıllık süreçte plastikten kağıda, camdan metale, birçok atığı geri dönüştürerek bir yandan çevreyi korumaya devam ettik, diğer yandan da ekonomiye 2 milyar 882 milyon TL katkı sağladık." dedi.

PAGEV'in düzenlediği 14. PAGEV Türk Plastik Endüstrisi Kongresinin açılışında konuşan Eroğlu, bilinçli tüketim ve geri dönüşüm seferberliği başlattıklarını söyledi.

Eroğlu, şunları kaydetti:

"PAGEV'in alt kuruluşu olan PAGÇEV'in kuruluşundan bugüne 1 milyon 36 bin ton ambalaj atığının kaynakta ayrılarak geri dönüştürülmesi faaliyetlerini yürüttük. 6 yıllık süreçte plastikten kağıda, camdan metale, birçok atığı geri dönüştürerek bir yandan çevreyi korumaya devam ettik, diğer yandan da ekonomiye 2 milyar 882 milyon TL katkı sağladık. 2014 -2019 yılları arasında yaptığımız bu çalışmalar sayesinde 9 milyon 149 bin ağaç kesilmekten kurtarıldı. 22 milyon 100 bin kilovatsaat elektrik tasarrufu, 1 milyar 102 milyon litre fosil yakıt tasarrufu ve 13 milyon 487 bin litre su tasarrufu sağlandı. Tüm bu atıkların geri dönüştürülmesi ve atık depolama sahalarına gönderilmemesi sayesinde 9 milyon 755 bin metreküp alandan tasarruf edildi. Bu rakamlardan elde ettiğimiz kazanıma baktığımızda 6 yılda Türkiye'ye 7 Belgrad Ormanı kazandırdığımızı söyleyebiliriz."

"50 milyon kişinin ambalaj atığını dönüştürdük"

"50 milyon kişinin ambalaj atığını dönüştürdük. Bu da AB'de geri dönüşümüyle övünen Norveç, Finlandiya, Danimarka, İsviçre, Avusturya, İsveç ve Belçika'nın nüfusunun toplamına denk geliyor." yorumunu yapan Eroğlu,"Geri dönüşüm alanındaki çalışmalarımıza önümüzdeki süreçte de hız kesmeden devam edeceğiz. 2020 yılında 95 belediye ile 15 milyon kişiye hizmet vererek 300 bin ton atığı kaynakta ayrıştırarak geri dönüşüme kazandırmayı hedefliyoruz. Bugüne kadar geri dönüşüm eğitimi verdiğimiz kişi sayısı 50 bin ve bu rakamı çok daha ileriye taşımayı planlıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Eroğlu, bugün tüm çevresel sorunları neredeyse sadece plastiğe bağlamış bir gündemle karşı karşıya olduklarını belirtti.

Plastiğin geçtiğimiz yüzyıla kadar medeniyetin, insani ve teknolojik kazanımların ulaşamadığı yerlere ve sınıflara bu imkanları götürmüş, kolektif zenginliğin demokratikleşmesini sağlamış mucize bir malzeme olduğunu belirten Eroğlu şunlara dikkati çekti:

"Bunu unutuyoruz. Sağlık ve güvenlik teknolojilerindeki yeri doldurulamaz kullanımını, temiz suyu taşıma oranını, günlük hayatımızdaki yerini, kolay dönüştürülebilir oluşunu unutup denizde yüzen şişe ve torbaları anımsıyoruz sadece. Ama o torbalar ve şişeler kendi kendine mi oralara gitti? Bunu da belki yeterince düşünmüyoruz. İşte biz bunları düşündürmeyi, plastiği olması gereken yere oturtmayı ve dönüştürmeyi insanların aklına sokmayı hedefliyoruz. Çünkü evet plastiğin doğada yeri yok ama hayatımızda yeri, işi çok. Dönüştürelim."

"Plastik sektörü çevrenin korunması ve geri dönüşümde önemli çalışmalar yürütüyor"

Plastik sanayinin çevrenin korunması ve geri dönüşüm noktasında önemli çalışmalar yürüttüğünü belirten Eroğlu, plastiklerin insanın düşmanı olmadığını belirtti.

Çözümün sorumlu ve bilinçli vatandaşlık için farkındalık yaratmak olduğunu ve geri dönüşüm seferberliği başlatmanın altını çizen Eroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Plastik sektörü olarak yaşamın pek çok yerinde hayatımızı kolaylaştıran ve konfor katan bu muhteşem malzemenin bilinçsiz tüketim ve sorumsuz davranışlarla piknik alanlarına, denizlere kısacası doğaya atılmasını istemiyoruz, plastikler bunun için üretilmiyor. Atık malzemelere baktığımızda geri dönüştürülebilir her ürünün altın değerinde olduğunu görüyoruz. Kesinlikle atıkların doğada yeri yok, yeniden kullanamayacağımız tüm ürünleri geri dönüştürerek ekonomiye kazandırmalıyız. Herkesi Türkiye'yi dünyanın en büyük geri dönüşüm ve yeşil teknolojiler ülkesi yapmaya katkı sağlamaya davet ediyoruz."

Eroğlu, atık ve geri dönüşüm denildiğinde akla ilk olarak plastikler geldiğini belirterek, "Oysaki geri dönüşümü bir bütün olarak görmek gerekiyor. Cam, metal, kağıt ya da plastik geri dönüştürülebilir tüm malzemeleri geri dönüşümle ekonomiye kazandırmak lazım." dedi.

Sorumlu endüstri anlayışıyla PAGEV olarak geri dönüşüm konusunda üzerlerini düşeni yaptıklarını belirten Eroğlu, 2014'ten bu yana atık toplamanın yanı sıra geri dönüşüm ile ilgili eğitimler veriyor, kamuoyu bilinçlendirme çalışmaları yürütüyor ve çevreye katkı sağlayacak pek çok projeyi de hayata geçirdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA