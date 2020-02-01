PAGEV'de Yavuz Eroğlu yeniden başkan seçildi

01.02.2020 14:50 | Son Güncelleme: 01.02.2020 14:50

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV), tek listenin oylandığı genel kurulda tüzük gereği başkan, başkan yardımcısı ve yenilenen üç yönetim kurulu üyesini seçti. 01 Şubat Cumartesi günü İstanbul Hilton Bomonti Otel'de yapılan ve PAGEV tarihinin en geniş katılımlı seçiminde PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, yeniden başkanlığa seçildi.

PAGEV'den yapılan açıklamaya göre, Yavuz Eroğlu, PAGEV Başkanlığını üçüncü kez üstlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, şunları kaydetti:

"PAGEV olarak önceliğimiz sektörümüzü ileri taşıyacak faaliyetleri yürütürken önümüze engel olarak çıkan sorunları ortadan kaldırmaktır. Başkanlık yaptığım süre boyunca şahsım ve Yönetim Kurulumuz bu bilinçle hareket ettik. Yeni dönemde de asli görevimiz sektörümüzün yüz yüze olduğu sorunların çözümü noktasında mücadele etmek olacaktır. Sektörümüzü ileriye taşıyacak tüm çalışmalarda diğer STK'lar ve sektör paydaşlarımızla birlikte hareket etmeye, güç birliği yapmaya hazırız. PAGEV'in kapısı plastik sektörüne gönül veren herkese açık."

Çalışmalarına kaldıkları yerden hızla devam edeceklerini belirten Eroğlu, "Önceliğimiz 'plastik çevre düşmanıdır' algısını yıkmak olacak. Bilimsellikten uzak verilerle sektörümüzü yok etmeye yönelik çalışmalara göz yummayacağız. PAGEV olarak 2020 yılında daha fazla geri dönüşüm diyecek, geri dönüşüm ekonomisi ile ülkemizi kalkındırmak için yaptığımız çalışmaların hızını artıracağız. Toplum genelinde plastiklerin yaşamımıza katkısı noktasında gerçek bir bilinç oluşturacağız. Biliyoruz ki plastik çevre düşmanı değil defalarca dönüştürülerek yeniden kullanılabilecek altın kadar kıymetli bir malzemedir. 3 Ocak 2019 tarihinde TV, radyo ve dijital platformlarda yayınlanan ve tüm ülkeye seslendiğimiz plastiklerin doğada yeri yok, hayatımızda yeri çok" kampanyamızı 2020 yılında da sürdürerek ulaştığımız kişi sayısını artırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Eroğlu, Genel Kurul'da kendisi yeniden göreve seçen tüm üyelere ve sektör temsilcilerine teşekkür ederek PAGEV'deki birlik ve beraberliğin artarak sürmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: AA