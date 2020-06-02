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PAGDER'den "sanayi elektriği fiyatları" değerlendirmesi

Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Gülsün, "Son 24 aylık dönemde yüzde 100'ün üzerinde artış yaşanan enerji maliyetleri konusunda bir önlem alınmazsa sanayimiz rekabet gücünü yitirebilir.

PAGDER'den
02.06.2020 15:31 | Son Güncelleme: 02.06.2020 15:31

Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Gülsün, "Son 24 aylık dönemde yüzde 100'ün üzerinde artış yaşanan enerji maliyetleri konusunda bir önlem alınmazsa sanayimiz rekabet gücünü yitirebilir." ifadesini kullandı.

Gülsün, yaptığı yazılı açıklamayla sanayide enerji fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Plastik sektörü olarak en yoğun enerji kullanan sektörler arasında bulunduklarının aktaran Gülsün, enflasyonun 2018 yılında yüzde 20,3, 2019 yılında ise yüzde 11,8 olarak gerçekleşmesine rağmen sanayi üretiminin enflasyonu çok daha sert yaşadığını kaydetti.

Gülsün şu bilgileri verdi:

"Son 2 yıllık dönemi incelediğimizde sanayi elektriği fiyatlarının yüzde 110 arttığını görüyoruz. Konut tüketimi sürekli desteklenirken kalkınmanın olmazsa olmazı sanayinin enerji maliyetlerinin sert şekilde artırılması yaklaşımını doğru bulmuyoruz. Sermaye yapısının yeterince kuvvetli olmadığı işletmelerimiz açısından oldukça yıpratıcı olan bir süreçten geçerken enerji maliyetlerinde yaşanan bu artış işleri daha da zorlaştırmaktadır.

Son 24 aylık dönemde yüzde 100'ün üzerinde artış yaşanan enerji maliyetleri konusunda bir önlem alınmazsa sanayimiz rekabet gücünü yitirebilir."

Gülsün, üretimi desteklemek adına tüm dünyada sanayi elektriği fiyatının konut elektriğinden daha uygun olduğunu ifade ederek, "Eurostat kaynaklı verilerden Avrupa Birliği ülkelerini incelediğimizde ortalama olarak sanayi elektriğinin konut elektriğinden yüzde 44 daha ucuz olduğunu görüyoruz." bilgisini verdi.

Selçuk Gülsün şöyle devam etti: "ABD'de enerji fiyatlarını açıklayan resmi kurum olan ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verileri de sanayi elektriği birim fiyatının konut elektriğinden yüzde 51 daha ucuz olduğunu ortaya koyuyor. Ülkemizde ise bunun tam tersi bir durum söz konusu 2019 yılının başından beri sanayi elektriği konut elektriği fiyatının üzerine çıkmış durumda.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre 2018 yılından bu yana konut elektriğinde fiyat artışı yüzde 50,2 olarak gerçekleşirken sanayi elektriğinde fiyat artışı bunun iki katından fazla oldu. Bu zamlar neticesinde geldiğimiz noktada sanayi elektriği birim fiyatı konut elektriğinin yüzde 9 üzerine çıkmıştır. Sanayinin elektriğinin konut elektriğinden pahalı olduğu tek ülkeyiz.

Üretimin desteklenmesi adına bu konuda bir adım atılması ve sanayi elektriğinin rekabet halinde bulunduğumuz tüm ülkelerde olduğu gibi konut elektriğinden daha ucuz olması elzemdir."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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