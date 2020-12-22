PAGDER: Atık ithalatında yasaklama değil, denetleme yoluna gidilmeli

Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Gülsün, Türkiye plastik sanayinin ikincil ham maddeye erişiminde tek yol olan atık ithalatında, yasaklamadan ziyade denetlemenin artırılması yoluna gidilmesi gerektiğini belirtti.

Gülsün, yaptığı yazılı açıklamada, son yıllarda gelişmiş ülkelerin tüketici taleplerinde bir değişim yaşandığını ve geri dönüştürülmüş ham maddeden üretilen ürünlere talebin hızla arttığını bildirdi.

Bu talep artışına bağlı olarak küresel markaların tedarik zincirleri üzerinde geri dönüşüm ham madde kullanma kotaları koyduğunu aktaran Gülsün, Türkiye'nin ana ihracat pazarlarının başında gelen AB'de ambalaj ve otomotiv başta olmak üzere birçok endüstrinin bu trendi izlediğini ve yüzde 100'e yaklaşan iddialı hedefler ortaya koyduğunu kaydetti.

Türk plastik geri dönüşüm sektörünün, ihracatçının bu artan talebini şimdilik karşıladığını belirten Gülsün, Türkiye'de geri dönüşüm sürecinin istenilen düzeyde olmaması nedeniyle sektörün, ithal ettiği atıkları geri dönüştürerek ikincil ham madde haline getirdiğini bildirdi.

Gülsün, "Mevzuat gereği ülkemize ikincil ham madde ithalatının yasak olduğunu da göz önünde bulundurursak, geri dönüşüm sektörünün ham maddesi olan atığa erişiminin engellenmesi Türk plastik sektörünün de 2 milyar doların üzerinde ihracat yaptığı AB pazarlarına ihracatının durması anlamına gelecektir." ifadesini kullandı.

"Sıfır atık hedeflerinin yakalanması için geri dönüşüm sektörü korunmalı"

Selçuk Gülsün, Türkiye'de sıfır atık hedeflerinin yakalanması için toplama ve ayrıştırma sisteminin geliştirilmesi ve geri dönüşüm sisteminin korunması gerektiğini vurguladı.

Atıkların geri dönüşüm sistemine kazandırılıncaya kadar bu sektörün atığa erişiminin tek yolu olan ithalata izin verilmesi gerektiğinin altını çizen Gülsün, şunları kaydetti:

"Belirli atıkların ithalatının yasaklanacağına dair basında çıkan haberler sektörde rahatsızlık oluşturuyor. Sektör temsilcileri ile karşılıklı konuşmadan ve herhangi bir etki analizi yapılmadan atılacak adımlar telafisi mümkün olmayan sorunlara yol açacaktır. Bakanlığımızın karışık atıkların ülkemize ithalatının yasaklanması ile ilgili bir çalışma içerisinde olduğunu biliyoruz. Bu yasağın hayata geçirilmesi polyamid, ABS ve polikarbonat gibi yüksek katma değerli mühendislik plastikleri atıklarının da ülkemize girmesini engelleyecektir. Zira tüm bu ürünler, ülkemize aynı ürün kodu ile giriş yapmaktadır. Bakanlığımız bu yüksek katma değerli atıkların ithalatının yasaklanması durumunda otomotiv sektörüne plastik ürün üreten işletmelerimizin ikincil ham madde kullanım kotasını nasıl yakalayacağına dair bir çalışmayı henüz yapmamıştır. Bu gibi etki analizleri yapılmadan çok geniş bir üretim ağını etkileyen adımların atılmasını doğru bulmuyoruz."

"Denetim artırılmalı"

PAGDER Yönetim Kurulu Başkanı Gülsün, kamuoyunda artan çevresel kaygıları paylaştıklarını, herkesin ortak kaygısının gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir ülke bırakmak olduğunu ancak plastik geri dönüşüm sektörünün tüm ülke sathına yaygın bir yapıya sahipken bu görüntülerin sadece belirli bir bölgeden yapıldığını belirtti.

Bu durumun ortadaki sorunun atık ithalatından değil, yetersiz denetimden kaynaklandığını gözler önüne serdiğini aktaran Gülsün, "Türkiye plastik sanayinin ikincil ham maddeye erişiminde tek yol olan atık ithalatında yasaklamadan ziyade denetlemenin artırılması yoluna gidilmeli." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan