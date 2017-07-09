Padişahları "Tespihe Diziyor"

AHMET BAYRAM - İzmirli minyatür ustası Arya Kamalı, sanatını tespit tanelerine yansıtıyor. Kamalı'nın büyüteç yardımıyla ortalama 15 milimetre çapındaki tespih tanelerine çizdiği padişah resimleri ve tuğralar, ilgi çekiyor.



İzmir'deki Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bulunan Kızlarağası Hanı'ndaki minyatür atölyesinde, gıda mühendisliği eğitimi almasına rağmen babası ve ağabeyinin mesleğini sürdüren Kamalı, atölyede geçirdiği 30 yılı aşkın sürede binlerce minyatür çizdi.



"Aher" ve "murakka" kağıtları dışında sanatını yansıtacağı farklı alanlar arayan Kamalı, yaklaşık 3 ay önce sanatını milimetrik tespih taneleri üzerine aktarmaya başladı.



"Minyatürde 30 yılda görmediğim ilgiyi, tespihte gördüm"



Kamalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada minyatür sanatını farklı alanlarda çalışmaktan büyük keyif aldığını, kağıt dışında daha önce duvar ve ahşap zeminlerde çizim yaptığını ancak 3 ay önce ilk kez kez tespih tanesi gibi çok küçük bir obje üzerine çizim yapmayı denediğini söyledi.



Tespih taneleri üzerine yaptığı çizimlerden etkili sonuçlar aldığını aktaran Kamalı, şöyle devam etti:



"30 yıl belki de daha fazladır normal minyatürle ilgileniyorum, tespihlere minyatürü ise yaklaşık 3 aydır yapıyorum. Tespihlerimin 3 ayda gördüğü ilgiyi, 30 yıldır yaptığım minyatürler görmedi. Kısa sürede minyatürlü tespihler, padişahları ya da farklı figürlerin olduğu tespihler çok büyük ilgi gördü. Bu beni çok memnun ediyor." dedi.



"Bir tespih 2 ayda bitiyor"



Kamalı, bir arkadaşının yaptığı tespihi sosyal medyada paylaşmasının adından yoğun ilgiyle karşılaştığını dile getirerek paylaşımdan sonra 2-3 saat içinde yüzlerce kişinin mesaj atarak tespihin nasıl yapıldığını ve fiyatını sorduğunu aktardı.



En çok Osmanlı padişahları serisinin ilgi gördüğünü anlatan Kamalı, şunları söyledi:



"36 padişahımız var, 36 taneyi, 33 tanesi normal tane, imameden sonra devletin ilk 3 padişahını yapıyorum. Tanelerin arkalarına padişahların kendi tuğralarını yapıyorum. Bir tespih tanesini yapmak 2 ya da daha fazla gün sürüyor. Bir kere keyifle yapmanız gerek, enerjinizi vererek bunu canlandırabilirsiniz. Mesleki olarak yapayım, sadece boyayayım derseniz siz bunu yapamazsınız. Onun için bir tespihin boyamasını bitirmek 1,5 aydan daha fazla zaman alıyor. Boyama işlemlerinden sonra fırınlanma gibi diğer işlemler var. Bunlarla beraber bir tespihin bitmesi 2 ayı buluyor. Çok meşakkatli, yıl boyunca en fazla 5 tespih yapabilirim. Bu tespihler her biri birbirinden farklı. Bir tanesi detay açısında öbüründen farklıdır."



"Maddi kazanç için yapmıyorum"



Kamalı, sanatını maddi beklentiyle yapmadığına dikkati çekerek "Bu benim tarzım değil, asla böyle bir şey düşünmem ama yaptıkça güzel bir şey çıkıyor ve bu sizi memnun ediyorsa o en güzel karşılıktır. Bunu kendime bir eser bırakabilmem, bir insanın bunu koleksiyonuna koyması benim için değerli ve önemli." diye konuştu.



Minyatür çizimli tespihler yapmaya başladıktan sonra ciddi tespih meraklılarının olduğunu fark ettiğini, sosyal medya paylaşımından sonra yoğun taleple karşılaştığını kaydeden Kamalı, "Ben bunu sadece keyif aldığım için yapıyorum, sipariş üzerine değil. Sipariş üzerine keyif alamıyorsunuz, o ruhu ve enerjiyi veremiyorsunuz. Sipariş kabul ettiğim zaman kendimi kısıtlanmış istiyorum." dedi.