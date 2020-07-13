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Padişahları giydiren Buldan bezine talep yağıyor

Denizli'nin dokuma merkezi olan Buldan'da üretilen coğrafi işaret tescilli Buldan bezine ilgi her geçen gün artıyor.

Padişahları giydiren Buldan bezine talep yağıyor
13.07.2020 11:37 | Son Güncelleme: 13.07.2020 12:20

Denizli'nin dokuma merkezi olan Buldan'da üretilen coğrafi işaret tescilli Buldan bezine ilgi her geçen gün artıyor. Bir zamanlar padişahları giydiren Buldan bezi, başta yurt içi olmak üzere yurt dışından da talep görüyor.

Denizli'nin Buldan ilçesinde yıllardır üretilen Buldan bezi eski günlerine kavuşuyor. Osmanlı padişahlarını giydiren Buldan bezleri yurt içi ve yurt dışından pek çok talep alıyor. Ünlü mankenler ile podyumlarda yer alan Buldan bezi, kumaşının tamamının pamuk olması ve terletmemesiyle dikkat çekiyor. Yazın serin, kışın ise sıcak tutması sebebiyle her mevsim tercih edilen ve coğrafi işaret ile tescillenen Buldan bezi iç giyimden gömleğe, peştamal ve bornozdan masa örtüsüne kadar pek çok alanda kullanılabiliyor.

"Mevsimin en gözde kumaşı oldu"

Buldan bezinin en büyük özelliğinin terletmemesi olduğunu belirten işletme müdürü Caner Kaymak, "Buldan bezinin özelliği, yüzde yüz doğal pamuk ipliğinden dokunmuş olması ve yaz aylarında kesinlikle terletmeyen bir yapıda kumaş olmasıdır. Bunun neticesinde de son 3 ile 4 senedir tekrardan ilgi görmeye başladı. İçinde bulunduğumuz mevsimin en gözde kumaşı oldu. 2016 yılından beri Ticaret Odasının vermiş olduğu 'coğrafi işaretli' ürün statüsünde olduğu için sadece Buldan'da üretimi yapılıp dış pazara gönderilmektedir" dedi.

Son yıllarda yurt dışından yoğun ilgi olduğunu belirten Kaymak, "Buldan bezi, giyim alanında kullanılabilir. Elbise, bluz, pantolon, atlet gibi ürünler yapılmaktadır. Üretilen ürünler yurt içinde sahil kesimlerine gittiği gibi özellikle son yıllarda Avrupa'da ve Amerika'da da ilgi görüyor" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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