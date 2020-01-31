Paco Alcacer Villarreal'de!

31.01.2020 16:19 | Son Güncelleme: 31.01.2020 16:19

La Liga ekiplerinden Villarreal, Borussia Dortmund'da forma giyen forvet oyuncusu Paco Alcacer'i kadrosuna kattı. Villarreal, İspanyol forveti kadrosuna katmak için 23 milyon Euro öderken kulüp tarihinin bonservis rekorunu da kirdi. 2018'de Bundesliga'ya transfer olan ve Dortmund ile 47 maçta 26 gol kez ağları havalandıran Alcacer 1,5 sene sonra yeniden La Liga'ya döndü.