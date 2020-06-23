Paça ustasının 'Kelle sergisi' Paça ustasının 'Kelle sergisi' -Kahramanmaraşlı paça ustası mesleğine olan sevgisini sanata dönüştürdü -Türkiye'nini ilk kelle sanat atölyesini kuran paça ustası Remzi Ulaş, iş yerinde çorbasını yaptığı kelle ve kellenin kemiklerini askılık avize, abajur ve plakete dönüştürüp...

Paça ustasının 'Kelle sergisi'

-Kahramanmaraşlı paça ustası mesleğine olan sevgisini sanata dönüştürdü

-Türkiye'nini ilk kelle sanat atölyesini kuran paça ustası Remzi Ulaş, iş yerinde çorbasını yaptığı kelle ve kellenin kemiklerini askılık avize, abajur ve plakete dönüştürüp sergiliyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraşlı paça ustası Remzi Ulaş, büyük ve küçükbaş hayvanlardan paça yaptığı kelleleri sanat eserine dönüştürüp sergiliyor.

Onikişubat ilçesinde paçacılık yapan Remzi Ulaş, iş yerinde çorbasını yaptığı kelle ve kellenin kemiklerini askılık avize, abajur ve plakete dönüştürüyor. Ulaş'ın 150 adet küçük ve büyükbaş hayvanın kellelerinden oluşan sergisi görenleri şaşırtıyor.

Paça ustası, kelleleri dezenfekte ettikten sonra önce vernikliyor, daha sonra boyayıp bir yıl beklemeye alıyor. Güneş ve yağmur altında bekleyen kelleler daha sonra zımparalandıktan sonra çeşitli aksesuarlar ile sanat eserine dönüşüyor. Remzi Ulaş, "Ben yaptığım eserleri bir sanat eseri olarak görüyorum. Kahramanmaraş bir gastronomi kenti olmalı. Çünkü burası bir gastronomi, dondurma, tarhana ve kelle paça şehridir. Bu güzelliklerimizi anlatmamız lazım. Yaptığım atölyedeki kelleler eti yenilebilir hayvanlardan oluşan 40 farklı ırk var. Burada toplam 150 kellemiz var. Her kellemizin yapımı 1 gün sürüyor ve severek yapıyorum" dedi.

Atölyeyi ziyaret eden çocuklar ise sergilenen kelleleri inceleyip bilgi aldı.

Kaynak: İHA