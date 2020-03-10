'Paça için Korona virüsten korunun'
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› 'Paça için Korona virüsten korunun' - Haber
Çin Halk Cumhuriyeti, Gaziantep, Güncel

'Paça için Korona virüsten korunun'

Gastronomi kenti Gaziantep'in vazgeçilmez lezzetleri olan paça ve beyran, dünyanın pek çok ülkesinde ölümlere yol açan Korona virüsün panzehir olarak görülüyor.

10.03.2020 10:46 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:49
'Paça için Korona virüsten korunun'

Gastronomi kenti Gaziantep'in vazgeçilmez lezzetleri olan paça ve beyran, dünyanın pek çok ülkesinde ölümlere yol açan Korona virüsün panzehir olarak görülüyor. Kentteki restoran işletmecisi Uğur Dertli, "Paça ve beyran için Korona virüsten korunun" dedi.


UNESCO'nun Kreatif Şehirler Ağı'nda yer alan Gaziantep'te, paça ve beyrana yoğun ilgi gösteriliyor. İçinde barındırdığı vitaminler dolayısıyla gribal enfeksiyonlara iyi geldiği bilinen paça ve beyran, Çin'de ortaya çıkan ve dünyanın pek çok ülkesinde hızla yayılan Korona virüsün panzehir olarak görülüyor. Kentte doğal antibiyotik olarak bilinen paça ve beyranın Korona virüsten koruyacağını aktaran Kelebek Paça, Beyran ve Kebap Salonu işletmecisi Uğur Dertli, Prof. Dr. Canan Karatay'ın Korona virüsünden korunmak isteyenlerin paça çorbası tüketmesi gerektiği açıklamasına da destek verdi. Restoranda paça ve beyran içenler de paça ve beyran içerek hastalıklardan korunduklarını söyledi.


Paça ve beyranın soğuk algınlığına iyi geldiğini belirten Uğur Dertli, paça ve beyranın şifa deposu olduğunu söyleyerek, "Dünyada salgın olan Korona virüsle ilgili bir şeyler ekleyelim istedik. Bu paça ve beyranda olan, sarımsak, kırmızı biber, kara biber ve kemik suyu. Bu hastalığa karşı birebir şifa niyetinedir. Paça ve beyran soğuk algınlıklarına karşı iyi geliyor. Bunu da doktorlarımız da tavsiye ediyor ve müşterilerimiz salonumuza gelip afiyetle yiyorlar. Korona virüse karşı paça ve beyranı şiddetle tavsiye ediyoruz. Soğuk algınlığı için pek çok müşterimiz geliyor. Paça ve beyran soğuk algınlığına birebir. Paça ve beyran içerek Korona virüsten korunun diyoruz" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde? Haber
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde?
Petrol savaşında Suudilerden yeni hamle! Fiyatlar daha da düşecek Haber
Petrol savaşında Suudilerden yeni hamle! Fiyatlar daha da düşecek
Tepki çeken uygulamasına son verdi! Kamil Koç eskiye geri döndü Haber
Tepki çeken uygulamasına son verdi! Kamil Koç eskiye geri döndü
Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor Haber
Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor
Messi korkusu bunu da yaptırdı! Alınan önlem, sosyal medyayı salladı Haber
Messi korkusu bunu da yaptırdı! Alınan önlem, sosyal medyayı salladı
Yarınki tanıtım öncesinde Deva Partisi'nin logosu da sızdı Haber
Yarınki tanıtım öncesinde Deva Partisi'nin logosu da sızdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ali Babacan Ziya Selçuk Donald Trump İçişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Dilek Yaman Aleyna Tilki Defne Samyeli Haluk Bilginer
Spor Adem Büyük Emre Belözoğlu Fatih Karagümrük Mehmet Kasapoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla İran İtalya Futbolcu Beşiktaş
Şu an buradasınız: 'Paça için Korona virüsten korunun' - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2020 12:38:10. #1.15#