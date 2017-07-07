Pac Meydanı Projesinde Fore Kazık Çalışması Başladı
Altyapıda yer alan su, elektrik, kanalizasyon, doğalgaz ve internet hatları gibi unsurlar için yapılan fizibilite çalışmaları ile birlikte ilerleyen dev projenin ilk adımını oluşturan fore kazık sistemi uygulanmaya başladı.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'ın hassasiyetle önem verdiği ulaşım sorunlarını çözüme kavuşturmak amacıyla Hatay genelinde faaliyet kazandırdığı tarihi hizmetler kapsamında başlatılan "PAC Meydanı Battı-Çıktı" projesinde fore kazık çalışması başladı.
HBB yetkilileri yapılan çalışmaları yakından takip ederek olası durumlara karşı sahada gerekli denetimlerini sürdürüyor.