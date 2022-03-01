Pac-Man Musem Plus'ın çıkış tarihi ve fragmanı yayınlandı - Haberler

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Pac-Man Musem Plus'ın çıkış tarihi ve fragmanı yayınlandı

Haberler.com, Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Pac-Man Musem Plus'ın çıkış tarihi ve fragmanı yayınlandı

2014 yılında Bandai Namco Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan Pac-Man Museum'un Plus versiyonu önümüzdeki aylarda çıkış yapacak.

Pac-Man Musem +, Pac-Man serisinin oyunlarını içeren ve 2014 yılındaki oyunun devamı olarak yaklaşan bir oyundur. Bandai Namco'nun yayıncılığını ve geliştiriciliğini üstlendiği Pac-Man Museum Plus'ın çıkış tarihi hakkında detay veren fragman yayınlandı.

Bandai Namco, klasik Pac-Man oyunlarının yükseltilmiş bir koleksiyonu olan Pac-Man Museum Plus'ın Mayıs ayında piyasaya sürüleceğini ve ilk günden Xbox Game Pass'e ekleneceğini duyurdu.

Yeni bir Pac-Man Museum Plus fragmanında Bandai Namco, Pac-Man Museum Plus için 27 Mayıs tarihinde çıkış yapacağını açıkladı. PS4, Nintendo Switch, PC, Xbox One ve Xbox Game Pass için çıkış yapacağını belirtirken PS5 ve Xbox Series X için ileriye dönük uyumlulukla birlikte yayınlanacağını bildirdi.

Pac-Man Musem Plus'ın çıkış tarihi ve fragmanı yayınlandı

Pac-Man Museum Plus, orijinal Pac-Man Museum koleksiyonunda olmayan bir ilerleme unsuru ekliyor gibi görünüyor. Pac-Man ile bir arcade salonu düzenleyerek bu arcade oyunları oynama şansını yakalayabilirsiniz. 14 farklı Pac-Man oyunu, düzenlenebilir sanal arcade ve dünyanın dört bir yanından skorlarınızı kapıştırın.

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PAC-MAN MUSEUM +'DA ÖNE ÇIKAN OYUNLAR ŞUNLAR:

  1. PAC-MAN
  2. SUPER PAC-MAN
  3. PAC & PAL
  4. PAC-LAND
  5. PAC-MANIA
  6. PAC-ATTACK ?
  7. PAC-IN-TIME
  8. PAC-MAN ARRANGEMENT Arcade version ?
  9. PAC-MAN ARRANGEMENT CS version
  10. PAC-MAN CHAMPIONSHIP EDITION
  11. PAC Motos ?
  12. PAC'N ROLL REMIX
  13. PAC-MAN BATTLE ROYALE ?
  14. PAC-MAN 256 ?

PAC-MAN MUSEUM PLUS FRAGMANI

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

Xbox Game Pass, Playstation, xbox, Gamegar,, Haberler

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