Pac-Man Musem Plus'ın çıkış tarihi ve fragmanı yayınlandı
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2014 yılında Bandai Namco Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan Pac-Man Museum'un Plus versiyonu önümüzdeki aylarda çıkış yapacak.
Pac-Man Musem +, Pac-Man serisinin oyunlarını içeren ve 2014 yılındaki oyunun devamı olarak yaklaşan bir oyundur. Bandai Namco'nun yayıncılığını ve geliştiriciliğini üstlendiği Pac-Man Museum Plus'ın çıkış tarihi hakkında detay veren fragman yayınlandı.
Bandai Namco, klasik Pac-Man oyunlarının yükseltilmiş bir koleksiyonu olan Pac-Man Museum Plus'ın Mayıs ayında piyasaya sürüleceğini ve ilk günden Xbox Game Pass'e ekleneceğini duyurdu.
Yeni bir Pac-Man Museum Plus fragmanında Bandai Namco, Pac-Man Museum Plus için 27 Mayıs tarihinde çıkış yapacağını açıkladı. PS4, Nintendo Switch, PC, Xbox One ve Xbox Game Pass için çıkış yapacağını belirtirken PS5 ve Xbox Series X için ileriye dönük uyumlulukla birlikte yayınlanacağını bildirdi.
Pac-Man Museum Plus, orijinal Pac-Man Museum koleksiyonunda olmayan bir ilerleme unsuru ekliyor gibi görünüyor. Pac-Man ile bir arcade salonu düzenleyerek bu arcade oyunları oynama şansını yakalayabilirsiniz. 14 farklı Pac-Man oyunu, düzenlenebilir sanal arcade ve dünyanın dört bir yanından skorlarınızı kapıştırın.
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PAC-MAN MUSEUM +'DA ÖNE ÇIKAN OYUNLAR ŞUNLAR:
- PAC-MAN
- SUPER PAC-MAN
- PAC & PAL
- PAC-LAND
- PAC-MANIA
- PAC-ATTACK ?
- PAC-IN-TIME
- PAC-MAN ARRANGEMENT Arcade version ?
- PAC-MAN ARRANGEMENT CS version
- PAC-MAN CHAMPIONSHIP EDITION
- PAC Motos ?
- PAC'N ROLL REMIX
- PAC-MAN BATTLE ROYALE ?
- PAC-MAN 256 ?