Pac-Man Musem Plus'ın çıkış tarihi ve fragmanı yayınlandı

Pac-Man Musem +, Pac-Man serisinin oyunlarını içeren ve 2014 yılındaki oyunun devamı olarak yaklaşan bir oyundur. Bandai Namco'nun yayıncılığını ve geliştiriciliğini üstlendiği Pac-Man Museum Plus'ın çıkış tarihi hakkında detay veren fragman yayınlandı.

Bandai Namco, klasik Pac-Man oyunlarının yükseltilmiş bir koleksiyonu olan Pac-Man Museum Plus'ın Mayıs ayında piyasaya sürüleceğini ve ilk günden Xbox Game Pass'e ekleneceğini duyurdu.

Yeni bir Pac-Man Museum Plus fragmanında Bandai Namco, Pac-Man Museum Plus için 27 Mayıs tarihinde çıkış yapacağını açıkladı. PS4, Nintendo Switch, PC, Xbox One ve Xbox Game Pass için çıkış yapacağını belirtirken PS5 ve Xbox Series X için ileriye dönük uyumlulukla birlikte yayınlanacağını bildirdi.

Pac-Man Museum Plus, orijinal Pac-Man Museum koleksiyonunda olmayan bir ilerleme unsuru ekliyor gibi görünüyor. Pac-Man ile bir arcade salonu düzenleyerek bu arcade oyunları oynama şansını yakalayabilirsiniz. 14 farklı Pac-Man oyunu, düzenlenebilir sanal arcade ve dünyanın dört bir yanından skorlarınızı kapıştırın.

PAC-MAN MUSEUM +'DA ÖNE ÇIKAN OYUNLAR ŞUNLAR:

PAC-MAN SUPER PAC-MAN PAC & PAL PAC-LAND PAC-MANIA PAC-ATTACK ? PAC-IN-TIME PAC-MAN ARRANGEMENT Arcade version ? PAC-MAN ARRANGEMENT CS version PAC-MAN CHAMPIONSHIP EDITION PAC Motos ? PAC'N ROLL REMIX PAC-MAN BATTLE ROYALE ? PAC-MAN 256 ?

PAC-MAN MUSEUM PLUS FRAGMANI