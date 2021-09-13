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'Pabucu dama atılmak' deyimi gerçek oldu

İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - Haberler | Yerel

'Pabucu dama atılmak' deyimi gerçek oldu Tekirdağ'da 14. Ahilik Haftası Kutlamaları renkli görüntülere sahne olurken, kutlamalarda açık alanda düzenlenen tiyatro ile pabucu dama atılmanın deyimini gerçekleştirdiler.

'Pabucu dama atılmak' deyimi gerçek oldu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da 14. Ahilik Haftası Kutlamaları renkli görüntülere sahne olurken, kutlamalarda açık alanda düzenlenen tiyatro ile pabucu dama atılmanın deyimini gerçekleştirdiler.

14. Ahilik Haftası Kutlamaları kapsamında Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesinde eski valilik önünde çelenk sunma töreni düzenlendi. Ahilik haftası kutlamaları daha sonra Hasan Ali Yücel Parkında düzenlenen etkinliklerle devam etti.

Ayakkabıyı dama attılar

Buradaki etkinlikte mehteran takımın gösterisi ve halk oyunlarının gösterisi yapıldı. Etkinlik daha sonra Ahilikle pabucu dama atma gösterisiyle devam etti. Günün anlam ve önemi nedeniyle açık alanda düzenlenen tiyatro gösteriminde, Osmanlı geleneklerinde 2 kalfanın esnaflık icazetinde yaptığı numune bir ayakkabı ve yelek, ustalarının beğenisine sunuldu. Ustalar yeleği yapan kalfanın işçiliğini beğenerek, yeleği yapan kalfaya icazet verirken, ayakkabı yapan kalfanın işçiliğini beğenemeyen ustalar numune ayakkabıyı ise alandaki bir dama attı. Tiyatroda gösterilen uygulama ile Osmanlı döneminde çıraklık, kalfalık ve ustalık sürecinin ne kadar zor bir süreçten geçildiğinin önemine de vurgu yapılırken, pabucu dama atılması deyimi gerçeklemiş oldu. Açık alanda düzenlenen tiyatroyu, vatandaşlarda büyük bir ilgiyle izledi.

Yılın ahisine şed bağlandı

Gösterilerin ardından Tekirdağ'da yılın ahisi seçilen Saray İlçesinden Ahmet Dinç'e şed kuşatılarak plaket verildi. Daha sonra yılın kalfaları ve çıraklarına girdikleri dereceler baz alınarak ödülleri verildi. Ödül töreninden sonra eski Eski Tekirdağ Fotoğraflarına ait Resim ve Geleneksel El Sanatları Sergisi açıldı.

Ahilik Haftası Kutlamaları kapsamında bir konuşma yapan Tekirdağ Vali Yardımcısı Dr. Osman Abdullah Günaydın, "Ahilik Teşkilatı bir çok konuda olduğu gibi tarihin derinliklerinden gelen, kuşaktan kuşağa, nesilden nesile aktarılarak, günümüze kadar getirilen, yaşatılmaya çalışılan kültürümüzde, dünyaya da örnek olmuş bir kuruluştur" dedi.

Ahilik Haftası kutlamalarına Vali Yardımcısı Günaydın'ın yanı sıra Tekirdağ Ticaret İl Müdürü Mehmet Furtına, Tekirdağ Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Sami Kayın ve Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Uzunlar ve çok sayıda davetli katıldı.

'Pabucu dama atılmak' deyimi gerçek oldu

'Pabucu dama atılmak' deyimi gerçek oldu

'Pabucu dama atılmak' deyimi gerçek oldu

'Pabucu dama atılmak' deyimi gerçek oldu
İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - Son Dakika Haberleri
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