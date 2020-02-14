Pablo Sarabia'nın Real Madrid'e Attığı Mükemmel Gol

14.02.2020 16:19 | Son Güncelleme: 14.02.2020 16:19

2019-20 Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında Real Madrid'e konuk olan Paris Saint Germain'de 83.dakika da sahneye çıkan Pablo Sarabia, sokara 2-2'lik dengeyi getirdi ve bu muhteşem gole imza attı.